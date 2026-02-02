İftira siyasetine yargı tokadı: Özgür Özel ve Murat Emir tazminata mahkum edildi!

Yargı "dur" dedi: İftiranın bedeli 150’şer bin lira

CHP kanadından yükselen ve yargı mensuplarını hedef gösteren sistematik saldırılara Türk adaleti geçit vermedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından açılan tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme, Özgür Özel ve Murat Emir’in sarf ettiği sözlerin eleştiri sınırlarını aştığına ve kişilik haklarına ağır saldırı mahiyetinde olduğuna hükmetti. Karara göre, her iki isim de Akın Gürlek’e 150’şer bin lira olmak üzere toplam 300 bin lira tazminat ödeyecek.