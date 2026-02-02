  • İSTANBUL
Gündem İftira siyasetine yargı tokadı: Özgür Özel ve Murat Emir tazminata mahkum edildi!
Gündem

İftira siyasetine yargı tokadı: Özgür Özel ve Murat Emir tazminata mahkum edildi!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İftira siyasetine yargı tokadı: Özgür Özel ve Murat Emir tazminata mahkum edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i hedef alan asılsız iddialar ve ağır ithamlar yargıdan döndü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Akın Gürlek’e yönelik hakaret ve iftiraları nedeniyle toplamda 300 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Yargı "dur" dedi: İftiranın bedeli 150’şer bin lira

CHP kanadından yükselen ve yargı mensuplarını hedef gösteren sistematik saldırılara Türk adaleti geçit vermedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından açılan tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme, Özgür Özel ve Murat Emir’in sarf ettiği sözlerin eleştiri sınırlarını aştığına ve kişilik haklarına ağır saldırı mahiyetinde olduğuna hükmetti. Karara göre, her iki isim de Akın Gürlek’e 150’şer bin lira olmak üzere toplam 300 bin lira tazminat ödeyecek.

