Altın fiyatlarındaki sert dalgalanmanın sebebi ne? Uzman isim yanıtladı

Çiftçi, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Evet, kısa vadede böyle bir düşüşün yaşanacağını birçok kişi bekliyordu. Ekonomistler, fiyatların bu denli astronomik rakamlara çıkmasını doğal görmüyordu ve bir müdahale gelebileceğini tahmin ediyordu. O müdahale geldi ve ciddi bir kayıp yaşandı. Yine de uzun vadede altın, ‘altındır’ ve güvenli limandır. Bir iki ay sonra ne olacağını bilemeyiz; kısa dönemde ciddi kayıplar yaşanabilir ancak uzun dönemde altının yatırımcısına yine kâr sağlayacağını söyleyebiliriz." DOĞRU HABER