Ekonomi
21
Yeniakit Publisher
Altın fiyatlarındaki sert dalgalanmanın sebebi ne? Uzman isim yanıtladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın fiyatlarındaki sert dalgalanmanın sebebi ne? Uzman isim yanıtladı

Ekonomist Nurullah Çiftçi, 2026 yılının başından bu yana altın fiyatlarında yaşanan sert yükseliş ve ani düşüşlerin sebeplerine ilişkin açıklamalarda bulundu Son günlerde altın piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini yeniden güvenli liman olarak görülen altına çevirdi. 2026 yılının ilk haftalarında tarihi zirveleri gören altın fiyatları, hafta sonuna doğru yaşanan ani düşüşle birlikte piyasalarda belirsizliğe neden olurken, bu hareketliliğin nedenleri ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. İngiltere Exeter Üniversitesi'nde Ekonomi alanında doktora yapan Ekonomist Nurullah Çiftçi, son günlerde altın fiyatlarında yaşanan sert yükseliş ve düşüşü değerlendirdi. İLKHA muhabirine konuşan Çiftçi, altındaki dalgalanmanın yalnızca yatırımcıları değil, emlak ve otomobil piyasalarını da doğrudan etkilediğini vurguladı.

#1
"Düşüş, ciddi soru işaretlerine neden oldu" Çiftçi, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı: "2026 yılının ilk günlerinden bu yana altın fiyatlarında ciddi yükselişler yaşandı. Özellikle son hafta perşembe gününe kadar altın çok ciddi bir seviyeye ulaştı, hatta tarihi bir zirve gördü. Sonrasında ise cuma günü ani bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, yatırım yapacak kişilerin zihninde ciddi soru işaretlerine sebep oldu."

#2
"Altındaki hareketlilik emlak ve otomobil piyasasını doğrudan etkiliyor" Altındaki sert yükseliş ve düşüşlerin yalnızca yatırımcıyı değil, diğer piyasa aktörlerini de etkilediğine dikkat çeken Çiftçi, bu durumun özellikle emlak ve otomobil sektörlerinde hissedildiğini ifade etti.

#3
Çiftçi, bu etkileşimi şu şekilde dile getirdi: "Altının bu şekilde yükselmesi ve düşmesi; birçok piyasaya, özellikle de emlak ve otomobil piyasasına ciddi bir etkide bulunuyor."

#4
"Küresel belirsizlik yatırımcıyı altına yönlendiriyor" Altın fiyatlarındaki yükselişin temel nedenlerine değinen Çiftçi, küresel piyasalardaki belirsizliğin yatırımcı davranışlarını doğrudan etkilediğini belirtti.

#5
Çiftçi, bu durumu şu sözlerle açıkladı: "Özellikle küresel piyasalardaki belirsizlik, yatırımcıları altına yönlendiriyor; insanları ciddi manada altın yatırımı yapmaya sevk ediyor."

#6
"Faiz indirimi beklentileri altını güçlendirdi" Faiz politikalarına ilişkin beklentilerin de altın fiyatlarını yukarı taşıdığını söyleyen Çiftçi, "Bir diğer sebep ise ülkelerin faiz indirimi beklentileridir. FED’in faizi sabit tutması ve Türkiye’de Merkez Bankası’nın faiz indirme ihtimali, yatırımcıları güvenli bir liman olan altına yöneltiyor." dedi.

#7
"Merkez bankaları fiziki altın stokluyor" Jeopolitik gelişmelerin altın talebini artırdığına işaret eden Çiftçi, merkez bankalarının fiziki altın alımlarının piyasadaki arzı daralttığını ifade ederek şunları söyledi: "ABD’nin İran’a yönelik hamleleri ile ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları, ülkelerin merkez bankalarını fiziki olarak altın stoklamaya sevk ediyor. Merkez bankaları ciddi miktarlarda altın depoluyor. Bu stoklama faaliyeti piyasadan altının çekilmesine, dolayısıyla talebin artmasına sebep oluyor; bu da altın fiyatlarının ciddi manada yükselmesine yol açıyor."

#8
"Trump'ın FED açıklaması piyasaları bekleyişe soktu" Son günlerde yaşanan sert düşüşün arkasındaki asıl nedenin ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları olduğunu belirten Çiftçi, bu sürecin piyasalar tarafından yakından izlendiğini söyledi.

#9
Çiftçi, gelişmeleri şu şekilde aktardı: "Trump, çarşamba akşamı FED için bir isim belirleyeceğini söyledi. Bu isimle alakalı hiçbir ipucu vermedi; sadece piyasa tarafından tanınan bir kişi olduğunu belirtti ve piyasalar bu haberi beklemeye başladı."

#10
"Kevin Warsh isminin sızmasıyla altın düşmeye başladı" Perşembe günü FED başkanlığı için düşünülen ismin sızdırılmasıyla birlikte piyasalarda ilk tepkinin geldiğini ifade eden Çiftçi, "Perşembe günü bir isim sızdırıldı ve bu ismin sızdırılmasıyla beraber altın piyasasında bir düşüş meydana geldi. Cuma günü ise Trump o ismi açıkladı: Kevin Warsh."

#11
"Kevin Warsh sıkı para politikası yanlısı bir isim" Kevin Warsh'ın geçmişine değinen Çiftçi, bu ismin piyasalar açısından neden önemli olduğunu anlatarak, "Kevin Warsh, daha önce FED bünyesinde ve Para Politikası Kurulu’nda görev yapmış bir isimdir. Warsh, sıkı para politikası yanlısı olarak tanınan ve geçmişte faizlerin yüksek tutulması yönünde sürekli oy kullanan birisidir." diye konuştu.

#12
"Faizlerin yükselebileceği sinyali altını sert düşürdü" Trump'ın bu tercihiyle piyasalarda faizlerin yeniden yükselebileceği algısının oluştuğunu belirten Çiftçi, bunun altın fiyatlarında sert bir geri çekilmeye yol açtığını söyledi.

#13
Çiftçi, bu durumu şu ifadelerle özetledi: "Faizlerin tekrar yükseleceği ve doların tekrar değer kazanacağı bir dönemin sinyali verilince, altın ciddi bir düşüş yaşadı. Özellikle cuma günü piyasalarda büyük bir dalgalanma oldu."

#14
"Altında yaklaşık yüzde 12'lik bir kayıp yaşandı" Altın fiyatlarındaki düşüşün boyutuna dikkat çeken Çiftçi, "Altının ons fiyatında 5 bin 500 dolarlık seviyeler görülürken, akşam piyasalar kapanmadan önce fiyatlar 4 bin 800–4 bin 700 seviyelerine kadar geriledi. Bu da altında yaklaşık yüzde 12 civarında bir değer kaybı yaşandığı anlamına geliyor." dedi.

#15
"Yatırımcı emlak yerine altını tercih ediyor" Altındaki yükselişin diğer piyasalara olan etkisini değerlendiren Çiftçi, "İnsanlar son bir yıl içerisinde emlak fiyatlarında hiçbir yükselme yaşanmazken, altında yüzde 200–300'lük bir artış yaşandığını gördü. Haliyle yatırımcı, 'Sermayemi emlağa mı yoksa altına mı yatırayım?' diye düşündüğünde, kararını altından yana kullanıyor. Bu durum otomobil piyasası için de aynen geçerlidir." ifadelerini kullandı.

#16
"Kısa vadede kayıp olabilir ama uzun vadede altın güvenli limandır" Altının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, kısa vadede dalgalanmaların sürebileceğini ancak uzun vadede altının güvenli liman olma özelliğini koruduğunu ifade etti.

#17
Çiftçi, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Evet, kısa vadede böyle bir düşüşün yaşanacağını birçok kişi bekliyordu. Ekonomistler, fiyatların bu denli astronomik rakamlara çıkmasını doğal görmüyordu ve bir müdahale gelebileceğini tahmin ediyordu. O müdahale geldi ve ciddi bir kayıp yaşandı. Yine de uzun vadede altın, ‘altındır’ ve güvenli limandır. Bir iki ay sonra ne olacağını bilemeyiz; kısa dönemde ciddi kayıplar yaşanabilir ancak uzun dönemde altının yatırımcısına yine kâr sağlayacağını söyleyebiliriz." DOĞRU HABER

#18
#19
#20
