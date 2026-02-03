Altın fiyatlarındaki sert dalgalanmanın sebebi ne? Uzman isim yanıtladı
Ekonomist Nurullah Çiftçi, 2026 yılının başından bu yana altın fiyatlarında yaşanan sert yükseliş ve ani düşüşlerin sebeplerine ilişkin açıklamalarda bulundu Son günlerde altın piyasalarında yaşanan sert dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini yeniden güvenli liman olarak görülen altına çevirdi. 2026 yılının ilk haftalarında tarihi zirveleri gören altın fiyatları, hafta sonuna doğru yaşanan ani düşüşle birlikte piyasalarda belirsizliğe neden olurken, bu hareketliliğin nedenleri ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. İngiltere Exeter Üniversitesi'nde Ekonomi alanında doktora yapan Ekonomist Nurullah Çiftçi, son günlerde altın fiyatlarında yaşanan sert yükseliş ve düşüşü değerlendirdi. İLKHA muhabirine konuşan Çiftçi, altındaki dalgalanmanın yalnızca yatırımcıları değil, emlak ve otomobil piyasalarını da doğrudan etkilediğini vurguladı.