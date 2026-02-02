CHP’li İBB yönetiminde Metro faciası! İstanbul’da liyakatsizlik raydan çıktı

  • İSTANBUL
Reklam bütçesine gelince kesenin ağzını açan ancak İstanbul’un raylı sistemlerini kaderine terk eden CHP’li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB, vatandaşa yine kâbusu yaşattı. Yenikapı-Kirazlı hattında seyreden metro raydan çıktı, yüzlerce vatandaş ölümle burun buruna geldi!

Her fırsatta "engelleniyoruz" edebiyatına sığınan ancak İstanbul’u temel belediyecilik hizmetlerinden mahrum bırakan CHP zihniyeti, şehri ulaşımda felç etmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde mesai bitiminde evine gitmeye çalışan vatandaşlar, Esenler mevkii Otogar durağında büyük bir facianın eşiğinden döndü.

 

OTOGAR DURAĞINDA CAN PAZARI

Yenikapı-Kirazlı seferini yapan metro, Otogar durağından hareket ettikten kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Büyük sarsıntıyla sarsılan vagonlarda bulunan vatandaşlar büyük panik ve korku yaşadı. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayda, yolcular tünel içerisinde kendi imkanlarıyla tahliye edilmeye çalışıldı.

 

İSTANBUL HALKI DURAKLARA HAPSOLDU

Liyakatsiz kadroların elinde bakımsız kalan metro hatlarındaki bu arıza yüzünden ulaşım tamamen durma noktasına geldi. Olayın tam da iş çıkış saatine denk gelmesi, istasyonlarda mahşeri kalabalıkların oluşmasına neden oldu. Saatlerce bekleyen vatandaşlar, CHP’li İBB yönetimine tepki göstererek, "Hizmet değil, reklam yapıyorsunuz!" sözleriyle isyan etti.

 

METRO İSTANBUL’DAN "TEKNİK ARIZA" GEÇİŞTİRMESİ!

Olayın ardından Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada ise yaşanan rezalet küçültülerek "teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli yapılmaktadır" denilmesi, aymazlığın bu kadarına da pes dedirtti. Raydan çıkan vagonu kaldırma çalışmaları saatler sürerken, İBB yönetiminin ihmaller zinciri bir kez daha gün yüzüne çıktı.

 

REZALET DİZ BOYU

Geçtiğimiz aylarda yaşanan metrobüs kazaları, asansör ve yürüyen merdiven arızalarının ardından gelen bu "raydan çıkma" hadisesi, İstanbul’un CHP elinde nasıl bir çöküşe sürüklendiğini bir kez daha kanıtladı. Vatandaşlar şimdi şu soruyu soruyor: "İstanbul’un raylarını kim kontrol ediyor, can güvenliğimiz kimlere emanet?"

