SON DAKİKA
CHP'de yapay kaos gerçek ihanet! Cezaevinden Kürtçülük mesajı
Gündem

CHP’de yapay kaos gerçek ihanet! Cezaevinden Kürtçülük mesajı

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
CHP’de yapay kaos gerçek ihanet! Cezaevinden Kürtçülük mesajı

CHP'nin İstanbul'da düzenlediği konferansta, yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun yapay zekalı video mesajı parti içinde ciddi bir krize yol açtı. Konferansın ardından CHP'li belediye başkanlarından gelen sert tepkiler, parti içindeki görüş ayrılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı'nda yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mesaj yapay zeka ile video haline getirilerek paylaşıldı. Ekrem İmamoğlu'nun videodaki ifadeleri CHP içerisinde kriz çıkardı.

 

 

İMAMOĞLU'NUN VİDEOSU CHP'Yİ KARIŞTIRDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye politikalarına yönelik eleştirileri ile Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka videosundaki açıklamaları, parti içinde tansiyonu yükselterek yeni bir tartışma sürecini başlattı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, sosyal medyadan yaptıkları açıklamalarla parti yönetimine karşı tavır sergiledi.

 

ÇEKİMSER OTURUM

CHP'nin İstanbul'da "Kürt sorununun çözümü" başlığıyla düzenlediği konferans, partide beklenmedik bir krize neden oldu. Toplantıya AK Parti ve MHP'den hiçbir temsilci katılmazken, DEM Partili isimlerin öne çıktığı oturumlarda, katılımcıların tepkilerinden çekinildiği için bazı bölümlerde görüntü alınmasına izin verilmedi. Bu gelişmeler, Kürt sorunu konusunun CHP içinde nasıl bir hassasiyet taşıdığını bir kez daha ortaya koydu.

 

PARTİ İÇİNDE TARTIŞMA OLUŞTURDU

Konferansa yapay zeka video mesajıyla katılan yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun, "Kürtleri kimlikleriyle tanıyalım. Dilleriyle, kültürleriyle tanıyalım. Okullarımızda Kürtçenin öğretilmesinin, Kürt tarihinin ve edebiyatının öğrenilmesinin önünü açalım" çağrısı, "Kürt sorunu" başlığının parti içinde nasıl bir ayrışma yarattığını gözler önüne serdi. İmamoğlu'nun bu sözleri, CHP'nin geleneksel çizgisini savunan bazı isimler tarafından tepkiyle karşılandı. Kürt sorunu tartışmalarının, partinin temel değerleriyle çeliştiği görüşü öne çıktı.

 

 

CHP'Lİ BAŞKANLARDAN SERT TEPKİLER

Kürt sorunu konferansının ardından ilk sert tepki, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan geldi. Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Milliyetçiliği ve Üniter Devlet CHP'nin vazgeçilmez değerleridir! Atatürk'ün partisini hiç kimse bu değerlerden uzaklaştıramaz!" ifadelerini kullandı.

Benzer bir çıkış da Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan geldi. Köksal, CHP'nin kurucu değerlerinin tartışmaya açılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Köksal açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu partidir. Cumhuriyet Bayrak Atatürk bu vatanın birliği ve bölünmez bütünlüğü kırmızı çizgimizdir. Bu değerlerimizin tartışmaya açılması kabul edilemez." dedi.

