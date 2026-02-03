  • İSTANBUL
O ilimizde yaşayanlar dikkat! Okullar tatil edildi
Eğitim

O ilimizde yaşayanlar dikkat! Okullar tatil edildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
O ilimizde yaşayanlar dikkat! Okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Kırklareli’nin bazı ilçelerinde bugün okullar tatil edildi, taşımalı eğitim durduruldu.

Kırklareli genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma, eğitimde aksamalara neden oldu. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, merkez ilçe ile Pehlivanköy, Babaeski ve Vize ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

 

Açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının zaman zaman etkisini sürdürdüğü, hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kaydedildi.

