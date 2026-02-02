  • İSTANBUL
ABD Büyükelçisi Barrack’tan İki yüzlü batıya Türkiye tepkisi: Bu delilik!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, NATO ve Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye karşı sergilediği tutarsız tutumu yerden yere vurdu. Batı’nın bir yandan Türkiye’den savunma bekleyip diğer yandan silah ambargosu uygulamasını "delilik" olarak niteleyen Barrack, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli hamlelerine dikkat çekti.

"Hem savunma isteyip hem silah vermemek çelişkidir"

Mİlken Enstitüsü’nde konuşan ABD Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye’nin stratejik önemini kavrayamayan Avrupa ve NATO müttefiklerine adeta ders verdi. Türkiye’nin NATO’nun ikinci büyük askeri gücü olduğunu hatırlatan Barrack, Ankara’ya hak ettiği stratejik saygının gösterilmediğini vurguladı.

 

Avrupa’nın güvenlik konusunda Türkiye’ye bel bağladığını ancak iş teknoloji paylaşımına gelince ayak dirediğini belirten Barrack, "Avrupa, Türkiye’nin kendilerini savunmasını istiyor ama Rusya korkusuyla en iyi silahları vermekten kaçınıyor. Bu tam bir delilik" ifadelerini kullandı.

 

Savunma sanayisinde Türkiye gerçeği: KAAN ve İHA’lar yolda

Batı’nın ambargo ve CAATSA yaptırımlarına rağmen Türkiye’nin diz çökmediğini ifade eden Barrack, Türk savunma sanayisinin gücüne vurgu yaptı. Türkiye’nin Ukrayna’nın en büyük drone tedarikçisi olduğunu hatırlatan Büyükelçi, F-35 programından haksızca çıkarılmasına rağmen Ankara’nın kendi milli muharip uçağı olan KAAN projesiyle yoluna kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

 

S-400 bahanesi ve hangarda bekletilen uçaklar

Türkiye’nin parasını ödediği dört adet F-35 uçağının halen ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki hangarlarda tutulduğunu söyleyen Barrack, yaşanan tıkanıklığın temel sebebinin S-400 süreci ve ABD Kongresi’nin uyguladığı CAATSA yaptırımları olduğunu dile getirdi. Barrack, Türkiye’nin bu engellemeler karşısında Eurofighter gibi alternatiflere yönelmesinin ve kendi teknolojisini üretmesinin kaçınılmaz bir sonuç olduğunu ima etti.

 

