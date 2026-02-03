  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Zekeriya Say'dan "örnek anne" değerlendirmesi: 'Hatadan dönmek için geç değil'
Siyaset

Zekeriya Say’dan “örnek anne” değerlendirmesi: 'Hatadan dönmek için geç değil'

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Zekeriya Say’dan "örnek anne" değerlendirmesi: 'Hatadan dönmek için geç değil'

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say, kamuoyunda geçmiş yıllarda verilen bazı “anne” temalı ödüllerle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say, kamuoyunda geçmiş yıllarda verilen bazı “anne” temalı ödüllerle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Say, oyuncu Pınar Altuğ’un, henüz çocuğu olmadığı bir dönemde rol aldığı dizideki karakteri gerekçe gösterilerek “yılın annesi” ödülüne layık görülmesini hatırlatarak, bu durumun annelik kavramının temsili açısından tartışmalı olduğunu ifade etti.

Yazar ayrıca, sanatçı Gülben Ergen’in evli olduğu bir dönemde sevgilisiyle birlikte bir anaokulu açılışına katılması sonrasında “örnek anne” olarak öne çıkarılmasını da benzer şekilde ele aldı. Say’a göre bu tür örnekler, toplumsal değerler bağlamında yeniden düşünülmesi gereken uygulamalar arasında yer alıyor.

Açıklamasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bu geçmiş örnekleri bilmeyebileceğini belirten Zekeriya Say, “Ama artık öğrenmiş oldu. Hatadan dönmek için çok geç değil” ifadelerini kullandı.

Söz konusu değerlendirme, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken; “rol model”, “örnek anne” ve “toplumsal hassasiyetler” kavramlarının hangi ölçütlerle ele alınması gerektiğine dair tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

