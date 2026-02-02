İran Türkiye'ye teslim etmeye hazırlanıyordu! Rusya hemen uyanıklık yapıp araya girdi: Bize verin biz saklarız

Rusya, İran çevresindeki gerilimi düşürme çabalarını sürdürdüğünü duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu işlemek veya depolamak için teklifte bulunduğunu açıkladı.

ABD'nin şu ana kadar masaya sürdüğü dört temel dayatma arasında zenginleştirilmiş uranyum meselesi de var. 12 Gün Savaşı'nın ardından yaklaşık yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş, sınırlı nükleer silah üretbilme potansiyelindeki uranyum İran tarafından bilinmeyen bir yere taşınmıştı.

ABD'nin diğer üç talebi

- Füze programının sınırlandırılması

- Nükleer programın tamamen sonlandırılması

- Bölgedeki direniş gruplarına verilen desteğin kesilmesi

Kremlin'in açıklaması

İran-ABD müzakereleri için Ankara işaret edildi... WSJ: 'ABD'nin hava savunmasını güçlendirmek için zamana ihtiyacı var'İran-ABD müzakereleri için Ankara işaret edildi... WSJ: 'ABD'nin hava savunmasını güçlendirmek için zamana ihtiyacı var'



Peskov, Rusya'nın İran ve ABD ile zenginleştirilmiş uranyumu teslim alma olasılığını görüşüp görüşmediğine dair soruya şu yanıtı verdi:

"Bu konu uzun süredir gündemde."

Peskov pazartesi günü yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti:

"Rusya, bir dizi ülke için bazı rahatsızlık verici unsurların ortadan kaldırılmasını sağlayacak olası bir seçenek olarak, uzun zamandır hizmetlerini sunuyor. Şu anda Rusya çabalarını sürdürüyor, ilgili tüm taraflarla temaslarına devam ediyor ve elinden gelen en iyi şekilde İran çevresindeki gerilimi düşürmeye hazır olduğunu vurguluyor."

Görüşmeler Türkiye'de mi olacak?

ABD ile İran'ın müzakerelere hazır olduğu bildirilirken Axios haber sitesi pazar akşamı yayınladığı haberde görüşmeler için Ankara'nın öne çıktığını yazdı.

Uranyumun Türkiye'ye verilmesi gündemde

İsrail gazetesi Haaretz'in üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre Ankara, olası bir nükleer anlaşma kapsamında İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun Türkiye'ye transfer edilmesini önerebilir. Bu transferin yüzde 60'a kadar zenginleştirilmiş 440 kilogram uranyum içereceği ifade edildi.

Haaretz Türkiye, Brezilya ve İran arasında 2010 yılında imzalanan anlaşmayı da hatırlatarak söz konusu anlaşmada İran'ın Türkiye'ye 1200 kilogram zenginleştirilmiş uranyum göndermeyi planladığını yazdı. Bunun karşılığında İran da araştırma reaktörü için nükleer yakıt çubukları alacaktı.

Ancak anlaşma Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın o dönemki itirazları nedeniyle iptal edilmişti. Bunun üzerine Rusya nükleer anlaşma kapsamında İran'dan 11 bin kilogram düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum almıştı. Rusya yakın zamanda yeni bir anlaşma yapılırsa kalan uranyumu da depolamayı teklif etti.

Ancak Haaretz, Trump'ın Erdoğan ile yakın ilişkisi nedeniyle ABD yönetimi Rusya yerine Türkiye'yi "daha güvenilir bir emanetçi" olarak görebileceğini belirtti.