Selçuk Bayraktar 2026 hedefini açıkladı: Baykar için 'üretim' ve 'yapay zeka' yılı olacak!

Baykar Özdemir Bayraktar Ödülleri Töreni’nde konuşan Selçuk Bayraktar, Türk teknoloji tarihine geçen 2025 yılı başarılarını özetlerken, 2026 yılına dair heyecan verici vizyonunu paylaştı. Geçtiğimiz yılı 2,2 milyar dolarlık ihracatla dünya lideri olarak kapattıklarını belirten Bayraktar, milli teknolojinin geldiği noktayı "Türk mühendisliğinin başarısı" olarak niteledi.

KIZILELMA ENVANTERE GİRİYOR

Bayraktar, 2025 yılının sonunda KIZILELMA’nın ASELSAN milli AESA radarı ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen Gökdoğan füzesiyle gerçekleştirdiği "görüş ötesi atış"ın dünya havacılık muharebe tarihinde yeni bir çağ açtığını hatırlattı. 2026 yılı için ise şu kritik mesajı verdi:

"2026'nın anahtar kelimesi Baykar için üretim olacak. Bütün platformlarımızda hızlı üretime, yapay zeka destekli sürü teknolojisine hızla ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah KIZILELMA envantere girip göreve başlayacak."

2025: REKORLAR VE İLKLERİN YILI OLDU

Geçtiğimiz yılın zirve anlarına değinen Bayraktar, Bayraktar TB2 T-AI’nin 40 bin fit ile kendi sınıfında dünya irtifa rekorunu kırdığını, AKINCI’nın ise gökyüzünde 100 bin saati tamamladığını belirtti. Ayrıca, iki KIZILELMA’nın yakın kol uçuşu yaparak dünya havacılık tarihinde bir ilki başardığını vurguladı.

İHRACATTA ÜST ÜSTE 3. KEZ DÜNYA LİDERLİĞİ

Baykar’ın ekonomik başarısının altını çizen Selçuk Bayraktar, 2025 yılı cirosunun yaklaşık yüzde 90'ının ihracattan elde edildiğini açıkladı. Üst üste 3 yıldır dünyanın en büyük SİHA üreticisi unvanını taşıdıklarını belirten Bayraktar, "Bu başarı Türk tekniğinin, Milli Teknoloji Hamlesi'nin ve TEKNOFEST kuşağının başarısıdır" dedi.