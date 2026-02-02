Kocaelispor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'a konuk oluyor. Karşılaşma Kocaelispor 0 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Kocaelispor 0 - 0 Fenerbahçe

40' Kocaelispor Teknik Direkötürü Selçuk İnan, sarı kart gördü.

34' Ceza sahasının solunda topla buluşan Asensio içeri kesmek istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.

26' Sarı Kart - Rigoberto Rivas

18' Can Keleş'in sağ kanattan yaptığı orta kaleye yöneldi ve az farkla auta çıktı.

15' Araya atılan pasta savunma arkasına sarkan Rivas'ın vuruşunda savunmadan seken topa Can hareketlendi. Can'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

13' Sarı Kart - Edson Álvarez

11' Araya atılan pasta sol kanattan Rivas topa hareketlendi. Skriniar'ın çizgi üstündeki kritik müdahalesiyle top taca çıktı.

5' Asensio sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Talisca'nın kafa vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara, Linetty, Show, Keita, Can, Rivas, Petkovic.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Alvarez, Guendouzi, Asensio, Talisca, Musaba, En Nesyri.

