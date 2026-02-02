Kocaelispor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'a konuk oluyor. Karşılaşma Kocaelispor 0 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.
Kocaelispor 0 - 0 Fenerbahçe
40' Kocaelispor Teknik Direkötürü Selçuk İnan, sarı kart gördü.
34' Ceza sahasının solunda topla buluşan Asensio içeri kesmek istedi. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.
26' Sarı Kart - Rigoberto Rivas
18' Can Keleş'in sağ kanattan yaptığı orta kaleye yöneldi ve az farkla auta çıktı.
15' Araya atılan pasta savunma arkasına sarkan Rivas'ın vuruşunda savunmadan seken topa Can hareketlendi. Can'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
13' Sarı Kart - Edson Álvarez
11' Araya atılan pasta sol kanattan Rivas topa hareketlendi. Skriniar'ın çizgi üstündeki kritik müdahalesiyle top taca çıktı.
5' Asensio sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Talisca'nın kafa vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara, Linetty, Show, Keita, Can, Rivas, Petkovic.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Alvarez, Guendouzi, Asensio, Talisca, Musaba, En Nesyri.