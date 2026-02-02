Netanyahu’dan İran’a mesaj: “Dayanılmaz sonuçlarla yüzleşirler”

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
ABD’nin İran’a yönelik olası saldırısı tartışılırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tahran yönetimini hedef alarak her türlü senaryoya hazır olduklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İran’a askeri müdahale ihtimalinin uluslararası gündemin merkezine oturduğu bir dönemde Tahran’a yönelik sert açıklamalarda bulundu.

 

Netanyahu, İsrail Meclisi’nin kuruluşunun 77’nci yıldönümünde yaptığı konuşmada, ABD'nin muhtemel saldırısının gündemde olduğu süreçte İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü.

 

Netanyahu: Tetikte ve hazırlıklıyız

Önlerinde daha çok zorluk ve sınamanın olduğunu belirten Netanyahu, İran yönetimini "Her türlü gelişmeye karşı tetikte ve hazırlıklıyız. Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek." sözleriyle tehdit etti.

 

Öte yandan Beyaz Saray yetkililerinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yarın İsrail'e gelerek Netanyahu ile görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

 

ABD'li Özel Temslici Witkoff'un İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile de görüşmesinin beklendiğini aktaran İsrail basını, ziyaretin İran'la gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

 

ABD'nin İran'a muhtemel saldırısına ilişkin restleşmeler ve tartışmalar sürerken İsrailli yetkililer, her türlü duruma karşı hazırlık yapıldığını açıklamıştı.

 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ülkesine saldırısına sert şekilde karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Enver Yüksel

Hoşt köpek !!! 12 günlük İRAN savaşın,da ABD ye resmen yalvardınız İRAN,ı durdurun diye hiçbir medya bunu duyurmadı !!! Hodri meydan ! Siz aslaaaa karşı ,karşı,ya göğüs ,göğüse savaşamaz,sınız korkak millet siniz !! Bunu ben değil Kuran haber veriyor !! (( Onlar aslaaaa ölümü tercih etmezler ))) ayeti !! Yani savaşamazlar ! Ölmekten aşırı korkarlar !! Daha nasıl yardım etsin ALLAH ???

Enver Yüksel

İt, iti savunur !! Elinizden ne geliyor ise yapın yapacağınızı ! İsrail yok olcak ! Bütün avrupa hatta ABD ,yi de yanınıza alın Bütün İSLAM ülkelerine saldırın ! Yine israil,i kurtaramayacaksınız ! Yahudi köpeği hayatı boyunca tarihten bugüne fitnelik ile herkesi yanına çekti ve çekmeye hala çalışıyor !! Bütün sermayelerini bunun için harcıyorlar !! ALLAH,ı yok sayıyorlar israil bitecek ! İsrail geçmişteki helak olmuş kavimler gibi HELAK olacak !! ALLAH,ı yok saydılar !! ALLAH ,da tahmin ediyorum yeter artık düğmesine bastı !!! Yok olma sürecine girdiler ALLAH bizi son kitabın,da ( KURAN,da ) lanetledi diye hırslarını bütün müslümanlardan almak istiyorlar !!! ALLAH müslümanlar ile !!! Mevlam neyler görelim güzel eyler .
