“Ben senin karınım” dedirtmişlerdi! Erden magandalar için hesap vakti

Maltepe'de kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir grup genç, ortalarına aldıkları akranlarına zorbalık yaptı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki zorbaları kıskıvrak yakaladı.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ZORBALIK

Olay, 1 Şubat 2026 tarihinde Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçerek mağdurun 17 yaşındaki E.G. olduğunu tespit etti. Görüntülerde, bir grubun E.G.'yi aralarına alarak tokatladığı, hakaret ettiği ve baskı altında konuşmaya zorladığı anlar yer aldı.

TOKAT ATIP KONUŞTURDULAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir grubun E.G.'yi aralarına alarak hakaret ettiği ve tokat attığı anlar yer aldı.

"BEN SENİN KARINIM" DEDİRTTİLER

Şüphelilerin mağdur gence zorla el öptürmeye çalıştığı ve baskı altında "Ben senin karınım. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Senin ayağının altında dolaşmayacağım" şeklinde cümleler tekrarlattığı görüldü.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olaya karıştıkları belirlenen M.P. (20) ile yaşı 18'den küçük olan B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y. (15) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.