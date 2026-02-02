  • İSTANBUL
Trump duyurdu, Hindistan Rusya'yı terk etti: Kirli ittifakta enerji çatlağı!

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımını tamamen durdurma kararı aldığını açıkladı. Bu hamlenin ardından Trump, Hindistan’a yönelik gümrük vergilerinde indirime gideceklerini müjdelerken, Yeni Delhi yönetiminin de ABD ürünlerine uyguladığı vergileri sıfırlayacağını duyurdu.

Rusya’ya petrol darbesi: Hindistan rotayı Amerika’ya kırdı

Küresel enerji piyasalarında dengeleri değiştirecek açıklama ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Trump, Hindistan’ın artık Rusya’dan petrol almayacağını taahhüt ettiğini belirtti. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Modi’nin Rus petrolü yerine ABD ve Venezuela kaynaklarına yöneleceğini ifade ederek, bu kararın Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona ermesi için kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Trump’tan vergi jesti: Yüzde 25’ten 18’e düştü

Hindistan’ın Moskova ile bağlarını koparma sinyali vermesi üzerine Trump, "dostluk" vurgusu yaparak gümrük vergilerinde indirime gitti. ABD’nin Hindistan ürünlerine uyguladığı yüzde 25’lik vergi dilimi yüzde 18’e çekildi. Hindistan kanadı ise bu jeste karşılık vererek, ABD’den ithal edilen ürünlerdeki gümrük vergilerini tamamen sıfırlama sözü verdi.

500 milyar dolarlık dev taahhüt

Görüşmenin ekonomik boyutu sadece petrol ve vergilerle sınırlı kalmadı. Trump, Hindistan’ın ABD’den enerji, teknoloji, tarım ve kömür başta olmak üzere birçok kalemde toplam 500 milyar dolarlık devasa bir alım yapacağını duyurdu. Bu hamle, Hindistan’ın savunma ve enerji politikalarında rotasını tamamen Batı’ya kırdığı şeklinde yorumlandı.

