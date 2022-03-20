Tuba Ünsal kimdir, nereli kaç yaşında? Tuba Ünsal hayatı, özgeçmişi...

Tuba Ünsal, 7 Aralık 1981 tarihinde Denizli'de doğmuştur. Annesi el sanatları öğretmeni, babası asker. Malatya'da yaşayan Ebru adında evli bir ablası var. İlkokulu Vize, Kırklareli'de okudu, ortaokulu Şanlıurfa'da okudu. Liseye ise İzmir'de başlayıp bitirdi. Lisedeyken voleybol takımında ve tiyatro kulübündeydi. Üniversiteye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü'nde başladı. Birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitimini tamamladı.

1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldı. Ardından profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Sonra Fransa'ya gitti. Birkaç ay burada'Kartal Sanat Tiyatrosu'na girdi. Ve burada 'Rıfat Ilgaz Sahnesi'nde oyunculuk yaptı.

Los Angeles'ta Stella Eller akademide oyunculuk eğitimi aldı. Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. 2003 yılında Yılmaz Erdoğan'ın çektiği "Vizontele Tuuba" filminde oynadı.

Tuba Ünsal kiminle evlendi?

1.evliliği : 2004 yılında Cem Cantaş ile evlendi. 2006 yılında boşandı.

2.evliliği : 2010 yılında Murat Pilevneli ile evlendi. 2012 yılında boşandı. Sare Pilevneli (d.2010) adında bir kızı var.

3.evliliği : 31 Mayıs 2013 tarihinde gazeteci Mirgün Cabas ile Almanya'nın Berlin şehrinde evlendi. Civan Mert Cabas (d.24 Kasım2013) adında Los Angelas'ta doğurduğu bir oğlu var.

Tuba Ünsal oynadığı tiyatro oyunları

- Romeo ve Juliet,

- Bir Yaz Gecesi Rüyası,

- Vatan, Millet, Sakarya...

Tuba Ünsal'ın oynadığı fimler

2013 - Bebek İşi

2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki

2012 - Beni Unutma

2011 - Tövbeler Tövbesi

2010 - Çakallarla Dans

2009 - Türkler Çıldırmış Olmalı

2009 - Bu Kalp Seni Unutur Mu?

2009 - Şaşırtmalı

2008 - Çocuk

2008 - Plajda

2007 - Küçük Hanım Kar Tanesi

2007 - Yemin

2007 - Çılgın Dersane

2006 - Küçük Hanımefendinin Şoförü

2006 - Küçük Hanımefendi

2005 - Yeniden Çalıkuşu

2005 - Seni Çok Özledim (dizi)

2004 - Hızlı Adımlar

2004 - Ruhun Duymaz

2003 - Vizontele Tuuba

2002 - Mumya Firarda

2002 - Kolay Para

2002 - Karaoğlan

2001 - Savunma

2000 - Kırık Kalpler

1999 - Kurt Kapanı

1999 - Kıvılcım

1998 - Ayşecik

1997 - Ruhsar

1996 - 2000 - Kara Melek

1996 - 2003 - Ayşecik