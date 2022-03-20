Tuba Ünsal kimdir, nereli kaç yaşında? Tuba Ünsal hayatı, özgeçmişi...
Tuba Ünsal babaannesi Sare vesilesiyle namaz kılmayı, dua okumayı ve ibadet etmeyi öğrendiğini söyledi. Kızına onun adını verdiğini söyleyen Tuba Ünsal, “Namaz kılmaya başladım, önceden bunu söylemeye çekinirdim" dedi. Peki Tuba Ünsal kimdir? Tuba Ünsal nereli kaç yaşında? Tuba Ünsal hangi dizi ve fimlerde oynadı? İşte Tuba Ünsal’ın hayatı, biyografisi, özgeçmişi.
Tuba Ünsal, 7 Aralık 1981 tarihinde Denizli'de doğmuştur. Annesi el sanatları öğretmeni, babası asker. Malatya'da yaşayan Ebru adında evli bir ablası var. İlkokulu Vize, Kırklareli'de okudu, ortaokulu Şanlıurfa'da okudu. Liseye ise İzmir'de başlayıp bitirdi. Lisedeyken voleybol takımında ve tiyatro kulübündeydi. Üniversiteye Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü'nde başladı. Birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitimini tamamladı.
1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldı. Ardından profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Sonra Fransa'ya gitti. Birkaç ay burada'Kartal Sanat Tiyatrosu'na girdi. Ve burada 'Rıfat Ilgaz Sahnesi'nde oyunculuk yaptı.
Los Angeles'ta Stella Eller akademide oyunculuk eğitimi aldı. Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. 2003 yılında Yılmaz Erdoğan'ın çektiği "Vizontele Tuuba" filminde oynadı.
Tuba Ünsal kiminle evlendi?
1.evliliği : 2004 yılında Cem Cantaş ile evlendi. 2006 yılında boşandı.
2.evliliği : 2010 yılında Murat Pilevneli ile evlendi. 2012 yılında boşandı. Sare Pilevneli (d.2010) adında bir kızı var.
3.evliliği : 31 Mayıs 2013 tarihinde gazeteci Mirgün Cabas ile Almanya'nın Berlin şehrinde evlendi. Civan Mert Cabas (d.24 Kasım2013) adında Los Angelas'ta doğurduğu bir oğlu var.
Tuba Ünsal oynadığı tiyatro oyunları
- Romeo ve Juliet,
- Bir Yaz Gecesi Rüyası,
- Vatan, Millet, Sakarya...
Tuba Ünsal'ın oynadığı fimler
2013 - Bebek İşi
2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki
2012 - Beni Unutma
2011 - Tövbeler Tövbesi
2010 - Çakallarla Dans
2009 - Türkler Çıldırmış Olmalı
2009 - Bu Kalp Seni Unutur Mu?
2009 - Şaşırtmalı
2008 - Çocuk
2008 - Plajda
2007 - Küçük Hanım Kar Tanesi
2007 - Yemin
2007 - Çılgın Dersane
2006 - Küçük Hanımefendinin Şoförü
2006 - Küçük Hanımefendi
2005 - Yeniden Çalıkuşu
2005 - Seni Çok Özledim (dizi)
2004 - Hızlı Adımlar
2004 - Ruhun Duymaz
2003 - Vizontele Tuuba
2002 - Mumya Firarda
2002 - Kolay Para
2002 - Karaoğlan
2001 - Savunma
2000 - Kırık Kalpler
1999 - Kurt Kapanı
1999 - Kıvılcım
1998 - Ayşecik
1997 - Ruhsar
1996 - 2000 - Kara Melek
1996 - 2003 - Ayşecik