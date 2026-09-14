Tuana'ya otomobille çarparak ölümüne neden olan sürücüye 16 yıl 8 ay hapis

Giresun'un Görele ilçesinde, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizde bulunduğu öne sürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi Tuana Elif Gülüşan Torun'a otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan tutuklu sanık Adem Hasbaş, 'olası kastla öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Giresun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Hasbaş'ın tutukluluğunun devamına da hükmetti.

Adli Tıp raporuna göre kaza günü 1.97 promil alkollü olduğu tespit edilen Hasbaş, karar duruşmasındaki savunmasında olayı isteyerek gerçekleştirmediğini söyledi: "Yolda onu gördüm, kendi canıma kastederek ona çarpmamak için aracı bariyerlere kırdım. Üzgünüm, beraatimi istiyorum." Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra Torun'un annesi Nuray ve babası Ahmet Torun ile taraf avukatları katıldı.

Dede, cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, iddiaya göre lise öğrencisi Torun'a sanal medyadan gönderdiği mesajlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 8 Şubat'ta ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınan ve tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine 10 Şubat'ta yeniden adliyeye çağrılan Dede, 'çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılan Dede hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle Görele 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı; ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Belediye meclisinde yapılan seçimle CHP'li meclis üyesi Aysel Uzun başkan vekili seçilirken, Dede CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edildi. Yargılama sonunda Dede'ye aynı suçtan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Tuana ikinci duruşma öncesi kazada hayatını kaybetti

Taciz davasının mağduru Torun'a, 28 Mart'ta Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde yolun kenarında yürüdüğü sırada Adem Hasbaş yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan Torun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli sürücü tutuklandı.

Aile avukatı: 'Karardan kısmen memnunuz'

Duruşmanın ardından adliye binası önünde açıklama yapan Torun ailesinin avukatlarından Minel Topal, cezanın nasıl belirlendiğini anlattı: "Kasten insan öldürmeden müebbet hapis cezası istemi, sanığın olası kastla ölüme sebebiyet verdiğine hükmedilerek 20 yıla düşürüldü. Bu ceza da takdiri indirim yapılarak 16 yıl 8 aya indirildi ve tutukluluğun devamına karar verildi."

Topal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepimiz Tuana için bugün elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Müebbet hapis cezası dahi verilse maalesef Tuana geri gelmeyecek. İndirim uygulanmamış olmasını tercih ederdik ancak 'olası kast' hükmü kurulduğu için karardan kısmen memnunuz."