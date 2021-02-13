TTB salladı Birgün atladı

Türkiye'nin tüm projelerine destek olmak yerine köstek olmayı tercih eden Türk Tabipler Birliği koronavirüsle mücadelede de aynı yolda ilerliyor. Türkiye'nin koronavirüs pandemisine karşı verdiği savaşa zerre katkı sağlamayan birlik, yaptığı yanıltıcı açıklamalarla ise halkı yanlış bilgilendirmeye devam ediyor.

Yalan söylemekte çekinmedi

Dünyanın birçok ülkesi yoğun bakım sıkıntısı ve aşı sıkıntısıyla boğuşurken, Türkiye'nin yeterli sağlık sistemi dolayısıyla bu sorunlardan herhangi birini yaşamaması, hükümet karşıtı Türk Tabipler Birliği'ni yine yalana itti. Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, bu kez doğru olmayan açıklamalara başvurdu. Koronavirüs verileri her gün Sağlık Bakanlığı'nın sitesinden yayınlanırken, Ökten insanların gözünün içine baka baka yalan söylemeyi tercih etti. Günlük vefat sayılarının son 4 günde 100'ün altına düşmesine rağmen Ökten, "Günlük ölüm sayılarımız hala 100’ün üzerinde" demekten çekinmedi.