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Sağlık TTB salladı Birgün atladı
Sağlık

TTB salladı Birgün atladı

Koronavirüs pandemisi dünyanın birçok ülkesinde etkisini sürdürürken, Tür Tabipleri Birliği ise yalanlarla Türkiye’nin salgınla mücadelesine takız oluyor. Hükümeti eleştirmek için tetikte bekleyen Türk Tabipler Birliği yine yalana başvurdu. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan verilerde son 4 günlük raporlarda vefat sayısının 100'ün altında olmasına rağmen Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, ölüm sayılarının hala 100'ün üzerinde olduğu yalanını söyledi. Mezhepçi Birgün gazetesi de Ökten’in yalanını sayfalarına taşıdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 12:24:00 - 2021-02-13 12:30:24
TTB salladı Birgün atladı

Türkiye'nin tüm projelerine destek olmak yerine köstek olmayı tercih eden Türk Tabipler Birliği koronavirüsle mücadelede de aynı yolda ilerliyor. Türkiye'nin koronavirüs pandemisine karşı verdiği savaşa zerre katkı sağlamayan birlik, yaptığı yanıltıcı açıklamalarla ise halkı yanlış bilgilendirmeye devam ediyor.

Yalan söylemekte çekinmedi

Dünyanın birçok ülkesi yoğun bakım sıkıntısı ve aşı sıkıntısıyla boğuşurken, Türkiye'nin yeterli sağlık sistemi dolayısıyla bu sorunlardan herhangi birini yaşamaması, hükümet karşıtı Türk Tabipler Birliği'ni yine yalana itti. Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, bu kez doğru olmayan açıklamalara başvurdu. Koronavirüs verileri her gün Sağlık Bakanlığı'nın sitesinden yayınlanırken, Ökten insanların gözünün içine baka baka yalan söylemeyi tercih etti. Günlük vefat sayılarının son 4 günde 100'ün altına düşmesine rağmen Ökten, "Günlük ölüm sayılarımız hala 100’ün üzerinde" demekten çekinmedi.

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Yorumlar

MLKP KADIN FEMİNİST HUKUK TERÖRİSTİ NAFAKACI KADIN.

DHKP C ÜSSÜ TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ. 80 Lİ YILLARDA MEZUN OLMUŞ ÇOĞU SAĞLIKÇI KRİPTO DİNSİZ KEMALİST DHKP C VB DİR
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