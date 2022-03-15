TTB, PKK'lı teröristlere sahip çıkarken neredeydin Kahveci?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın doktorlarla ilgili sözlerini çarpıtıp bir bardak suda fırtına kopartanlar kervanına Ahmet Davutoğlu'nun kalemşörü İbrahim Kahveci de katıldı. "Doktorların üye olduğu Türk Tabipleri Birliği teröristleri savunacak duruma ne zaman geldi" sorusunu sormayıp "Doktorları dövecek noktaya ne zaman geldik" diye soran Kahveci, Karar'daki algı operasyonu kokan yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kutsalımız ne? (Dini anlamda değil)

Sağlık mı?

Olmadığını gördük. “Giderlerse gitsinler...” Siz de yaşarsanız ne ala; yaşamazsanız zaten kurtuldunuz.

Eskiden SSK kuyrukları vardı; sabahın köründe girerdiniz ama o gün tedavi olurdunuz. Şimdi o kuyruklar bilgisayarda, telefonda. Kanser hastası şüphesine bile 4-5 ay sonraya gün veriliyor.

Yaşarsan tabii.

Dün 14 Mart Tıp Bayramıydı. Ve söyleyeceğim tek cümle var: Bir ülkede cahillik neden bu kadar güç kazandı? Doktorları dövecek, sövecek noktaya-güce ne zaman geldik?

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Şu şehir hastaneleri meselesi... Yapımına 11,7 milyar dolar harcanıp 97 milyar dolar Hazine garantisi verdiğimiz hastaneler.

Müteahhitlere parada sınır yok ama iş doktorlara gelince “giderlerse gitsinler....”

Bu ülke buraya nasıl geldi? Neden bu hale geldik? (...)"