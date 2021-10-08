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Sağlık TTB aşıyı öne sürdü! Vatandaşa böyle korku pompaladılar
Sağlık

TTB aşıyı öne sürdü! Vatandaşa böyle korku pompaladılar

Türk Tabipler Birliği düzenlediği "18 Ayın Ardından Pandemi'nin Neresindeyiz" adlı toplantıda, vatandaşa korku pompalamaya devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 22:59:00 -
TTB aşıyı öne sürdü! Vatandaşa böyle korku pompaladılar

 Yeniakit.com.tr 

Koronavirüsle mücadele sürecinin en başından beri çizdikleri felaket senaryoları ile vatandaşa korku pompalarak süreci sabote eden Türk Tabipler Birliği, bildiğinden vazgeçmedi.

'Beyinde saklı kalan bir virüs olabilir'

TTB tarafından "18 Ayın Ardından Pandeminin Neresindeyiz" adlı bir toplantı düzenlendi. Vatandaşları ikna ederek, aşı olmalarını sağlamak yerine temelsiz iddiaları ile topluma korku salmayı tercih eden TBB tarafından, "Covid, beyinde saklı kalan bir virüs olabilir." açıklaması yapıldı.

TTB'nin toplantısında, Esin Davutoğlu Şenol tarafından bir rapor okundu. Raporda, "Multisistem İnflamatuar Sendromu dediğimiz, yani Covid’in bir fırtına kopardığı durumdur. Nadir de görülse çok önemli bir sendrom. Bazı genetik zeminlerin olabileceği düşünülüyor. Aslında tanılandığı zaman müdahale edilebiliyor ama oldukça ciddi bir durum." denildi.

ABD'deki aşılanmanın düşük olduğunun öne sürüldüğü raporda, şu iddia ortaya atıldı:

"Özellikle aşılanmanın düşük olduğu Amerika’daki eyaletlerde bu olguların artışına ilişkin bulgular ve ipuçları var. İyi müdahale edildiğinde ölümcül olmaktan çıkarılabilir bir hastalık. Covid, çok sistemi etkileyen bir hastalık. Covid, beyinde saklı kalan bir virüs olabilir. Spekülatif olarak şu noktada bunu söyleyebiliyoruz. Covid, kalp, böbrek gibi organları etkileyebilen bir virüs. Yani basit bir nezle virüsü olmanın çok ötesinde. Çok sistem üzerinde etkisi olan, bazen de fırtına kopararak immun sistemle ilişkili paralizi yaratan bir durum."

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