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Spor TSYD Trabzon Şubesi yeni hizmet binası açıldı
Spor

TSYD Trabzon Şubesi yeni hizmet binası açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 11:12:29 -
TSYD Trabzon Şubesi yeni hizmet binası açıldı

TRABZON (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nin yeni binası tamamlanarak hizmete girdi.

Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 250 metrekarelik alanda kafeterya, yönetim kurulu toplantı odası ve başkanlık makamı olmak üzere 3 ayrı bölümden oluşan bina yaklaşık bir yılda tamamlandı.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu'nun katkılarıyla yaklaşık 250 bin lira maliyetle yapılan binanın açılış töreni pandemi nedeniyle ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç, yaptığı açıklamada, Mustafa Hacıkerimoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kılıç, Gürkan Ata, Gökmen Şahin ve Yunus Emre Sel başta olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerinin büyük emekleriyle Trabzon medyasına, spor basınına layık bir yeri tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Genç bir ekip olarak 2 yıl önce hizmet için yola çıktıklarını belirten Kılıç, "Trabzon'da büyük bir eksikliği giderdik. Yönetimdeki her günümüzü, mesleğimiz, üyelerimiz için neler yapabiliriz düşüncesiyle geçirdik. Bize verilen göreve layık olmak için gayret gösterdik. Hep, 'bu süreyi boş geçirirsek önce kendimize, üyelerimize ve mesleğimize saygısızlık etmiş oluruz' bilinciyle hareket ettik. Hizmet için çıktığımız yolda büyük bir adım attık." dedi.

Selçuk Kılıç, görevde bulundukları sürede hizmet için çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizerek, "Karşılaştığımız birçok zorluklar oldu. Bunların üstesinden geldik. Trabzon spor basınının büyük ihtiyacını karşıladık. Burası, hem üyelerimize sosyal olarak hizmet verecek hem de kentin spor iletişim merkezi olacak." diye konuştu.

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