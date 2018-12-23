Tsundoku sendromu nedir?

TSUNDOKU SENDROMU NEDİR?

Tsundoku sendromu dendiğinde gözünüzde, sırf sosyal medyada paylaşmak veya kitaplığının dolu görünmesi için sürekli kitap alan kişiler canlanıyorsa yanılıyorsunuz. Tsundoku sendromuna sahip olan kişiler genellikle kitap okuma alışkanlığına sahip olan kişilerdir. Ancak okuyabileceklerinden fazla kitap satın alırlar.Tsundoku sendromu olan kişilerin mutlaka okunması gereken kitap listesinde yer alan kitapların çoğu ellerinde vardır. Bu kişiler henüz bu kitapları okumamış olan kişilerdir.

Genellikle dışarı çıktıklarında ellerinde olmadan kendilerini kitap alışverişi yaparken bulabilirler. Tsundoku hastalığı olan kişiler itap fuarlarına gitmekten ve o tarz yerlerde vakit geçirmekten inanılmaz zevk duyarlar.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Tsundoku hastalığı var olan kişiler, aşağıda vermiş olduğumuz belirtilere sahiptirler. İşte tsundoku hastalığı olan kişilerde görülen belirtiler;

1- Asla kitapları istiflediklerini düşünmezler. Günün birinde aldıkları kitapları mutlaka okuyacaklarını düşünürler.

2- Kitaplıklarının dolu olması tsundoku hastalığı olan kişileri mutlu eder.

3- Yeni alınmış kitap kokusuna bayılırlar.

4- Mutlaka okunması gereken kitaplar listesinde yer alan kitapların çoğu ellerinde vardır.

5- Başkalarına ödünç kitap vermekten hiç hoşlanmalar. Verirlerse de mutlaka peşine düşerler.

6- Gitmekten en çok hoşlandıkları yerler kitap fuarlarıdır.

7- Okumayacaksan neden alıyorsun bu kitapları diyen kişilere karşı inanılmaz kızgınlık duyarlar.

8-Tablette veya diğer elektronik ortamlarda kitap okuma alışkanlığından nefret ederler.

9-Ara sıra kitap evlerine kitap okuma niyetiyle gitseler bile bir anda kendilerini kitap alışverişi yaparken bulurlar.

TSUNDOKU SENDROMUNUN ÇARESİ VAR MI?

Bu hastalığın çaresi tamamen insanın kendini dizginlemesi ile alakalıdır. Ancak çağımız koşullarında bu durum oldukça zor olabilir. Ancak kendinizi ilk önce bu hastalığa sahip olduğunuzu kabul ettirmeniz aynı zamanda da inandırmanız gerekmektedir.

Tsundoku hastalığına sahip olduğunuzu düşünüyorsanız bu bağımlılığı kendinizi dizginleyerek bırakabilirsiniz. Ancak kitap alışverişi yapmak zevk veriyorsa ve hayattaki en büyük zevklerimden birisi bu diyorsanız biraz fazla kitabın bir zararı olmayacağını söyleyebiliriz.