TSK'ya dil uzatan hadsiz, yine kafa çıkardı! Bi sus artık be kadın

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik skandal sözleri nedeniyle hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti. Fincancı, tahliyesinin ardından PKK'ya yakın Evrensel gazetesinde pişkin bir yazı kaleme aldı.

Fincancı, propaganda yaptığı söz konusu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Pek çoğumuzu şaşırtan bir karar oldu tahliye edilmem. Yıllardır hapishanede rehin tutulan dostları geride bırakıp çıkmak da hayli mahcup etti ister istemez. Son zamanlarda tanık olduğumuz yargılama pratikleri, havalarda uçuşan örgüt üyeliği suçlamaları, her birimize atanan örgütler ve harfler arasında aklımızla alay ettikleri yetmezmiş gibi on aydan uzun zamandır iddianamesi hazırlanmamış sevgili meslektaşım Handan Toprak Benli’yi, sevgili dostlarım Mücella, Çiğdem ve Mine’yi Bakırköy’de bırakıp çıkmak, yıllardır hapishanede tutulan güzelim insanlarımızı düşünmek de öfkemi katmerlendiriyor. İçeriden dahi hissedebildiğim, canım avukatlarımın haberlerini getirdiği dayanışmaya tanıklık etmek ise çok umut verici oldu."