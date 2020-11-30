TSK'ya dil uzatan CHP'li vekile İYİ Parti'den skandal destek

Katıldığı bir televizyon kanalında Türk milletinin istikbali için gece gündüz demeden kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için "satılmış ordu" diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a tepkiler çığ gibi büyüyor.

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal sözlerin ardından CHP'li Başarır'a soruşturma başlatılırken iş birlikçisi İYİ Parti'den destek geldi.

CHP ile ittifak içerisinde olan sözde milliyetçi İYİ Parti'nin TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Başarır'ın skandal açıklamalarının üstünü kapatmaya yönelik ifadeler kullandı.

Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine ilişkin, "Biz, herkesin konuşmasından ne maksat ettiğini bağlı buluyoruz. İlgili milletvekilimiz maksadını açıkladıysa bir problem yok. Kendisinin bu konuda bir açıklaması var. Soruşturma olabilir ama burada temel olarak bir milletvekili konuşmasından ne maksat ettiğini ifade etmiş ise bunu kabul etmek durumundayız." dedi.

CHP'li vekilden skandal sözler

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında Tank-palet fabrikasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusuna hakaret etti. Başarır , "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…" dedi.

Başarır'ın konuşmasına müdahale eden Pof.Dr. Yaşar Ali Hacısalihoğlu ve kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Taşdemir, "Türk ordusuna satılmış diyemezsin.. Ordu satılmaz. Türk Milletinin silahlı kuvvetlerine bunu nasıl söylersin... Aslanlar gibi Türk ordusu… '' sözleriyle duruma tepki gösterdiler.

İki tartışmacı küstah vekilin konuşmasını engelledi.