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Gündem TSK'ya ait dev uçaklar seferber oluyor! Detaylar belli oldu: O konuya ilişkin açıklama
Gündem

TSK'ya ait dev uçaklar seferber oluyor! Detaylar belli oldu: O konuya ilişkin açıklama

Çeşitli ülkelerden gelen yardım malzemeleri, askeri uçaklarla deprem bölgesine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 20:09:00 - 2023-02-15 20:24:08
TSK'ya ait dev uçaklar seferber oluyor! Detaylar belli oldu: O konuya ilişkin açıklama

Çeşitli ülkelerden gelen insani yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçaklarla Atatürk Havalimanı'ndan deprem bölgesine gönderildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından farklı ülkelerden gönderilen yardım malzemelerinin sevki sürüyor. Türkiye'ye yollanan çadırlar, TSK'ya ait kargo uçaklarıyla deprem bölgesine naklediliyor.

Bu kapsamda Ukrayna, Bosna Hersek, Romanya, Pakistan ve Kanada gibi ülkelerden kara yoluyla gönderilen yardım malzemeleri, Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçaklarına yüklendi. Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yapan iki askeri uçak, Adana'ya hareket etti.

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