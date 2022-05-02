TSK'nın köşeye sıkıştırdığı terör örgütü PKK'ya bir darbe de o ülkeden!

Irak’ın Musul vilayetine bağlı Sincar’da terör örgütü PKK/YPG yanlısı Sincar Savunma Birlikleri’nin (YBŞ) ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmada, 1 asker hayatını kaybederken, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın Musul vilayetine bağlı Sincar’da terör örgütü PKK/YPG yanlısı Sincar Savunma Birlikleri’nin (YBŞ) Sinoni kasabasını, Hansur ve diğer köylere bağlayan yolları kapatması üzerine Irak ordusu harekete geçti. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların dün ve bugün devam ettiği aktarılarak, teröristlerin söz konusu yollara patlayıcı yerleştirdiği ve pusu kurduğu ifade edildi.

Açıklamada, Irak ordusunun yasanın egemenliğini sağlamak için müdahalede bulunarak ateş açılan yerleri vurduğu kaydedilerek, “Yasa dışı eylemleri kabul etmeyen ve durumun normalleşmesini isteyen vatandaşlar güvenlik güçlerin destek verdi” denildi.

1 asker hayatını kaybetti 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak basınında yer alan haberlerde ise, Tank ve helikopterlerin destek verdiği operasyonda 1 askerin hayatını kaybettiği, 3 teröristin ise etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Irak ordusundan askeri kaynağa dayandırılan haberlerde ise, Irak ordusunun terör örgütü PKK/YPG ve yanlılarını Sincar’dan çıkarmaya kararlı olduğu bildirildi. Irak ordusunun havadan ve karadan Sincar’ın kuzeyindeki askeri operasyonların amacı PKK’yı bölgeden çıkarmak olduğunu aktaran kaynak, operasyonun devam ettiğini aktardı.