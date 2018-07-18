TSK'dan Kuzey Irak ve Siirt'e hava harekatı
TSK Irak'ın kuzeyine ve Siirt'e hava harekatı düzenledi. Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 6 silahlı teröristin öldürüldüğü açıklandı.18 Temmuz 2018 Çarşamba 08:21
TSK Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 6 silahlı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
TSK'nın açıklaması şöyle:
"Irak kuzeyi Hakurk ve Siirt/Eruh bölgelerine 17 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam altı silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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