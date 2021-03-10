TSK'da "PARS İZCİ" dönemi başlıyor

Savunma Sanayii Başkanlığı ve FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında 4 Nisan 2019 tarihinde imzalan Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (ÖMTZA) Projesi kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla beş farklı tipte aracın tasarımı, testleri ve toplamda 100 adet 8×8 ve 6×6 aracın üretimi tamamlanarak teslimatı gerçekleştirilecek.

ÖMTTZA Projesi ile Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı, ilk kez FNSS tarafından geliştirilen 6×6 ve 8×8 konfigürasyonlarındaki zırhlı araçlarla teçhiz edilmiş olacak. ÖMTTZA Projesi kapsamında Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 30 adet 6×6 Komuta Aracı, 45 adet 8×8 Sensör Keşif Aracı, 15 adet 6×6 Radar Aracı ve 5 adet 8×8 KBRN Aracı olmak üzere toplam 95 adet PARS İZCİ TTZA üretimi gerçekleştirecek.

ÖMTTZA Projesi’ni bir başka kritik önemi ise araçlarda yerli güç sistemi kullanılacak olması. FNSS ve TÜMOSAN mühendislerinin 5-6 yıllık emeği sonucunda, ÖMTTZA Projesi kapsamında üretilecek araçların yerli motor ile teçhiz edilmesi sağlandı. Bu, Türk savunma sanayii için bir ilk olma özelliğine sahip.

ÖMTTZA Projesi kapsamında geliştirilen PARS İZCİ 6×6’ların, kalifikasyon testlerinin tamamlanmasına müteakiben bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor.

Ayrıca yine Mayına Karşı Korumalı Araç (MKKA) Projesi kapsamında ise Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterine ilk kez 6×6 konfigürasyonunda zırhlı bir araç alınacak.

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