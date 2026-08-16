Kurişlerin evi banka gibi! 1,3 milyarlık altın bulundu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik operasyonlara hız kesmeden devam ediliyor. Çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek ve lider kadrosunu etkisiz hale getirmek amacıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uzun süredir titiz bir takip yürütülüyordu. Soruşturma kapsamında örgütün tepe yöneticisi Alihan Kuriş’in daha önce tutuklanmasının ardından, firari durumdaki diğer örgüt üyelerinin yakalanması için çember daraltıldı.

HİLMİ TUNA KURİŞ FİRARİ

Bu doğrultuda çalışmalarını derinleştiren emniyet güçleri, tutuklu Alihan Kuriş’in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in gizlenebileceği ve örgütsel varlıkların saklanabileceği adresleri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen stratejik bir adrese operasyon düzenledi. Firari zanlının yakalanması amacıyla gerçekleştirilen bu baskında, suç örgütünün finansal yapısına indirilmiş en büyük darbelerden biri vuruldu.

1,3 MİLYAR LİRALIK ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon düzenlenen tek bir adreste yapılan detaylı aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1,34 milyar TL olan, kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Örgütün illegal kazançlarını gizlemek amacıyla kullandığı değerlendirilen devasa servete adli makamlarca el konuldu. Yetkililer, firari Hilmi Tuna Kuriş’i yakalama çalışmalarının ve suç örgütünün para trafiğine yönelik soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.