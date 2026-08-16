Alüminyum folyoya sarın: Bu 7 yiyecekle sakın temas ettirmeyin... Hayatı kolaylaştıran bereketmiş

Feng Shui'ye göre badem, bir tohum olması nedeniyle büyüme, gelişim ve yeni başlangıçları simgeleyen bir nesne olarak yorumlanıyor. Bademin alüminyum folyoya sarılması ise bazı modern Feng Shui uygulamalarında dışarıdan geldiğine inanılan negatif enerjilere karşı koruyucu bir katman oluşturduğu düşüncesiyle açıklanıyor. Bu nedenle bademin özellikle cüzdan, çanta veya çalışma masasının yakınında tutulması öneriliyor. Ritüeli uygulayanlar öncelikle temiz ve kuru bir badem alıyor. Badem tamamen alüminyum folyoya sarıldıktan sonra cüzdanın ayrı bir bölümüne veya çalışma alanına yerleştiriliyor. Bazı inanışlarda ritüelin sabah saatlerinde veya Ay'ın büyüdüğü dönemde yapılmasının daha uygun olduğu öne sürülüyor. Amacın ise kişinin dileğini ve hedeflerini zihninde canlı tutması olduğu belirtiliyor. Bademin içindeki çekirdek, yeni bir hayatın başlangıcını simgeleyen tohum olarak yorumlanıyor. Bu nedenle farklı kültürlerde bolluk, üretkenlik ve yeniden başlama gibi kavramlarla ilişkilendirilebiliyor. Ancak önemli bir ayrıntı da bulunuyor. Badem, Çin'in geleneksel Feng Shui sembollerinden biri değil. Bu nedenle alüminyum folyoya sarılı badem ritüeli, klasik Feng Shui'nin temel uygulamalarından ziyade son dönemde yaygınlaşan modern ve sembolik bir uygulama olarak değerlendiriliyor.