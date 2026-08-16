  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eşinin cenaze namazını kendisi kıldırdı! Abdullah Sert Hoca’nın kazada ölen eşi dualarla uğurlandı Okyanusun derinliklerinde yola çıktı: Belgeselci 'uzaylı' balık ararken köpekbalığı gördü şoka uğradı Üzüm salkımları göz kamaştırıyor! Ege'de şifa deposu için hasat heyecanı! Bu yıl berket bekleniyor Alüminyum folyoya sarın: Bu 7 yiyecekle sakın temas ettirmeyin... Hayatı kolaylaştıran bereketmiş
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Alüminyum folyoya sarın: Bu 7 yiyecekle sakın temas ettirmeyin... Hayatı kolaylaştıran bereketmiş

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Alüminyum folyoya sarın: Bu 7 yiyecekle sakın temas ettirmeyin... Hayatı kolaylaştıran bereketmiş

Günlük hayatta kullandığımız eşyalar ve yiyecekler, farklı inanışlarda bambaşka anlamlar taşıyabiliyor. Hayatı kolaylaştıran alüminyum folyo, aslında sağlığı tehdit edebiliyor. Özellikle asitli, tuzlu ve sıcak gıdalarla temas eden folyo, riskleri de beraberinde getirebilir.

#1
Foto - Alüminyum folyoya sarın: Bu 7 yiyecekle sakın temas ettirmeyin... Hayatı kolaylaştıran bereketmiş

Özellikle yeni bir işe başlayan, hayatında değişiklik yapmak isteyen veya bereket dileğinde bulunan kişiler tarafından uygulandığı öne sürülen bu yöntem, Feng Shui inanışıyla ilişkilendiriliyor.

#2
Foto - Alüminyum folyoya sarın: Bu 7 yiyecekle sakın temas ettirmeyin... Hayatı kolaylaştıran bereketmiş

Feng Shui'ye göre badem, bir tohum olması nedeniyle büyüme, gelişim ve yeni başlangıçları simgeleyen bir nesne olarak yorumlanıyor. Bademin alüminyum folyoya sarılması ise bazı modern Feng Shui uygulamalarında dışarıdan geldiğine inanılan negatif enerjilere karşı koruyucu bir katman oluşturduğu düşüncesiyle açıklanıyor. Bu nedenle bademin özellikle cüzdan, çanta veya çalışma masasının yakınında tutulması öneriliyor. Ritüeli uygulayanlar öncelikle temiz ve kuru bir badem alıyor. Badem tamamen alüminyum folyoya sarıldıktan sonra cüzdanın ayrı bir bölümüne veya çalışma alanına yerleştiriliyor. Bazı inanışlarda ritüelin sabah saatlerinde veya Ay'ın büyüdüğü dönemde yapılmasının daha uygun olduğu öne sürülüyor. Amacın ise kişinin dileğini ve hedeflerini zihninde canlı tutması olduğu belirtiliyor. Bademin içindeki çekirdek, yeni bir hayatın başlangıcını simgeleyen tohum olarak yorumlanıyor. Bu nedenle farklı kültürlerde bolluk, üretkenlik ve yeniden başlama gibi kavramlarla ilişkilendirilebiliyor. Ancak önemli bir ayrıntı da bulunuyor. Badem, Çin'in geleneksel Feng Shui sembollerinden biri değil. Bu nedenle alüminyum folyoya sarılı badem ritüeli, klasik Feng Shui'nin temel uygulamalarından ziyade son dönemde yaygınlaşan modern ve sembolik bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

#3
Foto - Alüminyum folyoya sarın: Bu 7 yiyecekle sakın temas ettirmeyin... Hayatı kolaylaştıran bereketmiş

Bu ritüeli uygulayanlara göre bademin belirli aralıklarla yenilenmesi gerekiyor. Özellikle alüminyum folyo yırtılır, badem nemlenir veya bozulma belirtisi gösterirse yenisiyle değiştirilmesi tavsiye ediliyor. Feng Shui ritüellerinin bereket veya şans getirdiğini gösteren bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Bu tür uygulamalar daha çok kişinin hedeflerini ve dileklerini hatırlamasına yardımcı olan sembolik ritüeller olarak görülüyor.

#4
Foto - Alüminyum folyoya sarın: Bu 7 yiyecekle sakın temas ettirmeyin... Hayatı kolaylaştıran bereketmiş

Saklama kolaylığı ve pratikliği nedeniyle mutfakta elimizin en sık gittiği ürünlerden biri alüminyum folyo… Ancak folyonun her yiyecek türü için uygun olmadığını biliyor muydunuz? Uzmanlar asit, tuz ve nem oranı yüksek gıdaların alüminyum folyoyla uzun süre temas etmesinin folyodaki alüminyumun yiyeceğe geçişini artırdığı konusunda uyarıyor. İşte alüminyum folyoyla asla yan yana getirmemeniz gereken 7 yiyecek:

#5
Foto - Alüminyum folyoya sarın: Bu 7 yiyecekle sakın temas ettirmeyin... Hayatı kolaylaştıran bereketmiş

Domates ve domates sosları: Yüksek asit oranına sahip domatesler alüminyumla reaksiyona girer. Özellikle sıcak domates yemeklerini ve sosları folyoya sarmak yerine cam veya seramik kaplarda saklamalısınız. Limon ve limonlu yiyecekler: Oldukça asidik olan limon suyu veya limon dilimleri, folyoyla doğrudan temas ettiğinde yüzeyde kimyasal etkileşime neden olur. Limonlu balık veya sebzeleri saklarken dikkat edilmelidir. Sirke içeren yiyecekler: Asetik asit içeren sirke, alüminyumun çözünmesine yol açar. Sirkeli salatalar, soslar ve turşular kesinlikle folyoyla temas ettirilmemelidir. Turşular ve salamura suları: İçerdikleri sirke, laktik asit ve yüksek tuz oranı nedeniyle alüminyum yüzeyini doğrudan bozar. Turşular için her zaman en güvenli seçenek cam kavanozlardır. Yoğurt ve yoğurtlu yemekler: Hafif asidik bir yapısı olan yoğurdun özellikle sıcak halde folyoya sarılması veya uzun süre bekletilmesi önerilmez. Tuzlu ve salamuralı gıdalar: Tuz, alüminyumun koruyucu tabakasını aşındırır. Salamura peynir, zeytin ve tuzlu et gibi nemli gıdaları uzun süre folyoda saklamak doğru değildir. Asidik marine edilmiş etler: Limon, sirke, yoğurt veya domatesle marine edilen etlerin saatlerce folyoyla temas halinde kalması istenmeyen reaksiyonlara yol açar. Marine işlemi için cam veya paslanmaz çelik kaplar tercih edilmelidir. En Çok Okunanlar Alihan Kuriş suç örgütüne operasyonda 200 kg külçe altın ele geçirildi Alihan Kuriş suç örgütüne operasyonda 200 kg külçe altın ele geçirildi Çinli jeopolitik profesörü Jiang: ABD-İran savaşının sonucu Ankara'da belirlenecek Çinli jeopolitik profesörü Jiang: ABD-İran savaşının sonucu Ankara'da belirlenecek Luigi Mangione'den itiraf geldi: CEO'yu ben öldürdüm Luigi Mangione'den itiraf geldi: CEO'yu ben öldürdüm Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında çocuğun formasını çıkartılmasına neden olan Şenel Akdemir'e ev hapsi Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında çocuğun formasını çıkartılmasına neden olan Şenel Akdemir'e ev hapsi Türkiye'nin uydu yayıncılığında yeni dönem: Kanallar yeni nesil uydulara taşındı Türkiye'nin uydu yayıncılığında yeni dönem: Kanallar yeni nesil uydulara taşındı Sparta Prag taraftarları, "Sparta’ya ölüm" paylaşımları yapan futbolcuyu affetmedi Sparta Prag taraftarları, "Sparta’ya ölüm" paylaşımları yapan futbolcuyu affetmedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süleymancı abileri tarafından büyütülen bir adam Ekrem İmamoğlu! Erdem Atay'dan bomba açıklamalar
Gündem

Süleymancı abileri tarafından büyütülen bir adam Ekrem İmamoğlu! Erdem Atay'dan bomba açıklamalar

Ulusalcı takımın borazanı Erdem Atay, kendi YouTube kanalında Ekrem İmamoğlu’nun geçmişine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Atay,..
Örgütün genel merkezinde olay çıktı! Alihan Kuriş'in militanları polisle karşı karşıya geldi
Gündem

Örgütün genel merkezinde olay çıktı! Alihan Kuriş'in militanları polisle karşı karşıya geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ümraniye’de Alihan Kuriş suç örgütünün ana üssü olarak bilinen lokasyona kapsamlı bir operasyon ..
Operasyon Süleymancılar’a mı Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne mi? 20 yıllık cemaat mensubu konuştu
Gündem

Operasyon Süleymancılar’a mı Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne mi? 20 yıllık cemaat mensubu konuştu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş Suç Örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından operasyonun Süleymancılar cem..
Akar’dan Kıbrıs için net mesaj: Yüzme bilmeyenler sakın gelmesin!
Gündem

Akar’dan Kıbrıs için net mesaj: Yüzme bilmeyenler sakın gelmesin!

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kıbrıs’ta çözümün ancak egemen eşit iki devlet ve uluslararası eşit statü temelinde mümkün..
Alihan Kuriş soruşturmasında flaş gelişme: Dev şirkete atanan kayyım geri çekildi
Gündem

Alihan Kuriş soruşturmasında flaş gelişme: Dev şirkete atanan kayyım geri çekildi

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik Ankara Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada Göknur Gıda ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Şirkettek..
'Hizbullahla temas halindeyiz'
Dünya

'Hizbullahla temas halindeyiz'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bugün İranlı aydınlarla gerçekleştirdiği toplantıda, Lübnan’daki Hizbullah savaşçılarıyla ön cep..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23