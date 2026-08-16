Alüminyum folyoya sarın: Bu 7 yiyecekle sakın temas ettirmeyin... Hayatı kolaylaştıran bereketmiş

Domates ve domates sosları: Yüksek asit oranına sahip domatesler alüminyumla reaksiyona girer. Özellikle sıcak domates yemeklerini ve sosları folyoya sarmak yerine cam veya seramik kaplarda saklamalısınız. Limon ve limonlu yiyecekler: Oldukça asidik olan limon suyu veya limon dilimleri, folyoyla doğrudan temas ettiğinde yüzeyde kimyasal etkileşime neden olur. Limonlu balık veya sebzeleri saklarken dikkat edilmelidir. Sirke içeren yiyecekler: Asetik asit içeren sirke, alüminyumun çözünmesine yol açar. Sirkeli salatalar, soslar ve turşular kesinlikle folyoyla temas ettirilmemelidir. Turşular ve salamura suları: İçerdikleri sirke, laktik asit ve yüksek tuz oranı nedeniyle alüminyum yüzeyini doğrudan bozar. Turşular için her zaman en güvenli seçenek cam kavanozlardır. Yoğurt ve yoğurtlu yemekler: Hafif asidik bir yapısı olan yoğurdun özellikle sıcak halde folyoya sarılması veya uzun süre bekletilmesi önerilmez. Tuzlu ve salamuralı gıdalar: Tuz, alüminyumun koruyucu tabakasını aşındırır. Salamura peynir, zeytin ve tuzlu et gibi nemli gıdaları uzun süre folyoda saklamak doğru değildir. Asidik marine edilmiş etler: Limon, sirke, yoğurt veya domatesle marine edilen etlerin saatlerce folyoyla temas halinde kalması istenmeyen reaksiyonlara yol açar. Marine işlemi için cam veya paslanmaz çelik kaplar tercih edilmelidir. En Çok Okunanlar Alihan Kuriş suç örgütüne operasyonda 200 kg külçe altın ele geçirildi Alihan Kuriş suç örgütüne operasyonda 200 kg külçe altın ele geçirildi Çinli jeopolitik profesörü Jiang: ABD-İran savaşının sonucu Ankara'da belirlenecek Çinli jeopolitik profesörü Jiang: ABD-İran savaşının sonucu Ankara'da belirlenecek Luigi Mangione'den itiraf geldi: CEO'yu ben öldürdüm Luigi Mangione'den itiraf geldi: CEO'yu ben öldürdüm Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında çocuğun formasını çıkartılmasına neden olan Şenel Akdemir'e ev hapsi Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında çocuğun formasını çıkartılmasına neden olan Şenel Akdemir'e ev hapsi Türkiye'nin uydu yayıncılığında yeni dönem: Kanallar yeni nesil uydulara taşındı Türkiye'nin uydu yayıncılığında yeni dönem: Kanallar yeni nesil uydulara taşındı Sparta Prag taraftarları, "Sparta’ya ölüm" paylaşımları yapan futbolcuyu affetmedi Sparta Prag taraftarları, "Sparta’ya ölüm" paylaşımları yapan futbolcuyu affetmedi