  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ukrayna’dan savaşta ilginç taktik: E-ticaret sitesi deposuna peş peşe saldırılar Netanyahu “yeni savaş cephesi” demişti… İsrail'den sinsi yapay zeka hamlesi Selma Savcı’dan “Çakma” tiplemeye sert tepki: Densizliğin böylesi! Terörsüz Türkiye için el ele veren vekiller, darbe anayasasını da çöpe atmalı! Şimdi sivil bir anayasa vakti Çerçeve yasaya ‘hayır’ dedirtti şimdi kıvırıyor! Milleti aptal yerine koyuyor Kıbrıs’a göz diken İsrail, mezarlıkları karıştırıyor! İsrail’in kirli Kıbrıs tezgâhı TMSY Genel Başkanı Ertuğrul Gazi Demir Akit’e konuştu: Devletimiz vebalden kurtuldu Sözcü, siz kimin sözcüsüsünüz? Kendi rakamlarıyla kendini yalanladı Almanya biberleri Türkiye'ye geri gönderdi! Yasal sınırın 166 kat üzerinde hormon çıktı! Kim bilir bize neler yediriyorlar! Katar ile İran arasında pilot krizi! Üç İranlı pilot nerede?
Gündem Alihan Kuriş günler sonra görüntülendi: Son hali merak ediliyordu
Gündem

Alihan Kuriş günler sonra görüntülendi: Son hali merak ediliyordu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Alihan Kuriş günler sonra görüntülendi: Son hali merak ediliyordu

Bugün sabah saatlerinde tutuklanan suç örgütü lideri Alihan Kuriş günler sonra ilk kez görüntülendi. Kuriş’in pişkince sırıtması dikkatlerden kaçmadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in cezaevine sevki sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Gözaltına alındığı günden bu yana ilk kez görüntülenen Kuriş'i uğurlamaya gelen bir grup destekçisinin cezaevi aracının arkasından koştuğu anlar kameralara yansıdı.

Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen dev operasyonla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilen Alihan Kuriş'in sevki sırasında adliye çevresinde hareketli dakikalar yaşandı. Kuriş'in bindirildiği cezaevi aracının çıkışı esnasında bölgede toplanan bir grup destekçisi, araca doğru yöneldi.

KURİŞ'E EL SALLAYIP ARACIN ARKASINDAN KOŞTULAR

Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen cezaevi aracını takip eden kalabalığın, Kuriş'e el salladığı ve hızlanan aracın arkasından bir süre koştuğu anlar dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

GÜNLER SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan bu hareketliliğin yanı sıra, sevkiyat sırasında kaydedilen görüntüler önemli bir detayı daha ortaya çıkardı. Hakkındaki iddialar ve soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ilk günden bu yana basına yansıyan tek bir karesi bile bulunmayan Alihan Kuriş, günler sonra ilk kez görüntülenmiş oldu.

Kuriş'in cezaevi aracının içinden, kendisini dışarıda bekleyen ve sevki sırasında peşinden koşan kalabalığa el sallayarak karşılık verdiği o anlar objektiflere yansıdı.

Erdem Atay'dan bomba iddia: Alihan Kuriş İmamoğlu ve Yavaş'a binlerce kişilik liste verdi
Erdem Atay'dan bomba iddia: Alihan Kuriş İmamoğlu ve Yavaş'a binlerce kişilik liste verdi

Gündem

Erdem Atay'dan bomba iddia: Alihan Kuriş İmamoğlu ve Yavaş'a binlerce kişilik liste verdi

Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Evrakları imha ederken yakalandılar
Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Evrakları imha ederken yakalandılar

Gündem

Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Evrakları imha ederken yakalandılar

Operasyon Süleymancılar’a mı Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne mi? 20 yıllık cemaat mensubu konuştu
Operasyon Süleymancılar’a mı Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne mi? 20 yıllık cemaat mensubu konuştu

Gündem

Operasyon Süleymancılar’a mı Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne mi? 20 yıllık cemaat mensubu konuştu

Örgütün genel merkezinde olay çıktı! Alihan Kuriş'in militanları polisle karşı karşıya geldi
Örgütün genel merkezinde olay çıktı! Alihan Kuriş'in militanları polisle karşı karşıya geldi

Gündem

Örgütün genel merkezinde olay çıktı! Alihan Kuriş'in militanları polisle karşı karşıya geldi

ABD, BAE ve Suudi Arabistan hattında 66 milyar TL'lik para hareketliliği
ABD, BAE ve Suudi Arabistan hattında 66 milyar TL'lik para hareketliliği

Gündem

ABD, BAE ve Suudi Arabistan hattında 66 milyar TL'lik para hareketliliği

Kuriş suç örgütüne darbe FETÖ'cü hainleri zıplattı
Kuriş suç örgütüne darbe FETÖ'cü hainleri zıplattı

Gündem

Kuriş suç örgütüne darbe FETÖ'cü hainleri zıplattı

Alihan Kuriş hakkında karar verildi
Alihan Kuriş hakkında karar verildi

Gündem

Alihan Kuriş hakkında karar verildi

Alihan Kuriş soruşturmasında flaş gelişme: Dev şirkete atanan kayyım geri çekildi
Alihan Kuriş soruşturmasında flaş gelişme: Dev şirkete atanan kayyım geri çekildi

Gündem

Alihan Kuriş soruşturmasında flaş gelişme: Dev şirkete atanan kayyım geri çekildi

Kurişlerin evi banka gibi! 1,3 milyarlık altın bulundu
Kurişlerin evi banka gibi! 1,3 milyarlık altın bulundu

Gündem

Kurişlerin evi banka gibi! 1,3 milyarlık altın bulundu

Alihan Kuriş ve ekibi yaptırdı! İşte örgütün Almanya’daki 70 milyon Euroluk üssü
Alihan Kuriş ve ekibi yaptırdı! İşte örgütün Almanya’daki 70 milyon Euroluk üssü

Gündem

Alihan Kuriş ve ekibi yaptırdı! İşte örgütün Almanya’daki 70 milyon Euroluk üssü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül’den Bülent Arınç taktiği! Başbakanlığı Erdoğan’a bakın nasıl devretmiş
Siyaset

Abdullah Gül’den Bülent Arınç taktiği! Başbakanlığı Erdoğan’a bakın nasıl devretmiş

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın, “Ben olmasaydım…” minvalindeki açıklamalarından sonra 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den de benzer ..
Güney Kore lideri Lee’den Kuzey Kore’ye tarihi çağrı: 'Savaşı sona erdirmek için masaya oturalım'
Dünya

Güney Kore lideri Lee’den Kuzey Kore’ye tarihi çağrı: 'Savaşı sona erdirmek için masaya oturalım'

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Seul ve Pyongyang arasındaki gerilimi tamamen sona erdirmek ve Kuzey'in nükleer programını durdurma..
Alihan Kuriş soruşturmasında flaş gelişme: Dev şirkete atanan kayyım geri çekildi
Gündem

Alihan Kuriş soruşturmasında flaş gelişme: Dev şirkete atanan kayyım geri çekildi

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik Ankara Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada Göknur Gıda ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Şirkettek..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23