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Gündem Alihan Kuriş ve ekibi yaptırdı! İşte örgütün Almanya’daki 70 milyon Euroluk üssü
Gündem

Alihan Kuriş ve ekibi yaptırdı! İşte örgütün Almanya’daki 70 milyon Euroluk üssü

Yeniakit Publisher
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Tutuklanan Alihan Kuriş'in lideri olduğu grup tarafından Almanya'nın Köln kentinde inşası devam eden 70 milyon Euroluk genel merkez görüntülendi. Öte yandan, soruşturma kapsamında Köln'de inşaatı süren merkez binanın kara para aklamak için kullanıldığı iddiaları da araştırılıyor.

Alihan Kuriş'in lideri olduğu grubun Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Alihan Kuriş dahil 32 kişi tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmada Kuriş ve ailesine ait toplam 191 taşınmaz bulunduğu tespit edilirken, operasyonlarda Almanya'da "İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ)" adı altında faaliyet gösterilen grubun inşaatı devam eden ve tamamlanmasının ardından faaliyetlerinin tamamının kaydırılması beklenen merkez görüntülendi. Yaklaşık 12 bin 600 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen yaklaşık 70 milyon euroluk kompleksin tamamlandığında VIKZ'nin Almanya'daki en önemli merkezlerinden biri olması bekleniyor.

2027’DE TAMAMLANACAK

Temeli 14 Mart 2023'te VIKZ'nin 50. kuruluş yıl dönümünde atılan kompleksin 2027 yazında tamamlanması bekleniyor. 17 bin 763 metrekare kullanım alanına sahip olacak merkezde yönetim birimlerinin yanı sıra eğitim ve toplantı salonları, mescit, öğrenci yurdu, misafirhane, restoran, kütüphane ve sosyal alanların bulunması planlanıyor. Projenin brüt kat alanının ise yaklaşık 32 bin 800 metrekare olduğu belirtiliyor. Merkezde 881 kişilik ibadet alanı, 231 yataklı öğrenci yurdu ve 114 yataklı misafirhane, 172 araçlık otopark olması planlanıyor.

KARA PARA AKLAMAK İÇİN KULLANILDIĞI İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR

Temel atma törenine VIKZ Başkanı Ali Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Köln'ün yerel yöneticileri, eski Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Fritz Schramma, Müngersdorf Vatandaş Derneği temsilcileri, komşu Katolik kilisesinin papazı ve mimarlık ekibinin temsilcileri katılmıştı. Dev kompleksin finansmanın ise üye katkıları, bağışlar ve kredilerle sağlandığı belirtiliyor.

Öte yandan, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Köln'de inşaatı süren merkez binanın kara para aklamak için kullanıldığı iddiaları da araştırılıyor.

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