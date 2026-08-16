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Gündem AK Parti'ye katılan İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş açıklama yaptı!
Gündem

AK Parti'ye katılan İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş açıklama yaptı!

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AK Parti'ye katılan İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş açıklama yaptı!

Muhalefetteki erime ve ilkesiz siyaset anlayışı İYİ Parti'yi çöküşün eşiğine getirirken, milli siyasete katkı sunmak isteyen isimler AK Parti çatısı altında toplanmaya devam ediyor. İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, AK Parti'nin 25. Yıl Özel Mitingi'nde düzenlenen görkemli törenle AK Parti saflarına katıldı.

Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İYİ Parti’den istifa ettikten sonra AK Parti'nin 25. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen 25. Yıl Özel Mitingi'nde AK Parti'ye katıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa eden Karakaş paylaşımında, "Kurucusu ve milletvekili olduğum İYİ Partiden, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum." ifadelerine yer vermişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

AK Parti'nin 25’inci kuruluş yıl dönümü programında AK Pari'ye katılan Karakaş’ın parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Transferin ardından eleştirilen Ömer Karakaş, AK Parti’ye geçişine ilişkin tv100'e özel açıklamalarda bulundu.

 

'ÇİZGİMİ DEĞİL, DAHA İYİ HİZMET İÇİN PARTİMİ DEĞİŞTİRDİM'

Karakaş, “Çizgisini değiştirdi” iddialarına sert yanıt verdi.

Karakaş, "Ben çizgimi değiştirmedim. Fikrime daha iyi hizmet edebilmek için partimi değiştirdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: tv100

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