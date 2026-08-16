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Gündem Bakan Çiftçi’den tribündeki çirkinliğe sert tepki: Holiganizme asla geçit vermeyeceğiz
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Bakan Çiftçi’den tribündeki çirkinliğe sert tepki: Holiganizme asla geçit vermeyeceğiz

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Bakan Çiftçi’den tribündeki çirkinliğe sert tepki: Holiganizme asla geçit vermeyeceğiz

Küçük bir çocuğun üzerindeki formaya göz dikip zorla çıkartmaya kalkan tribün eşkıyalarına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den tokat gibi yanıt geldi. Çiftçi, "Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe forması taşıdığı gerekçesiyle hedef gösterilen küçük çocuğu koruma altına alan polis memuruna teşekkür etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çiftçi, spor alanlarını korku yuvasına çevirmeye çalışan holiganların tepesine binileceğini ilan etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal hesabından, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük bir çocuğun formasının çıkarttırıldığı olaya ilişkin açıklama yaptı.

"Polis canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz can yoldaşımızdır" ifadelerine yer veren Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Tribünler çocuklarımızın korkacağı değil, sporun coşkusunu yaşayacağı yerlerdir. Gençlerbirliği maçında, Fenerbahçe forması nedeniyle hedef alınan minik evladımızı, şefkatle kucaklayarak koruyan ve gerginliği sağduyuyla sonlandıran duyarlı polisimize yürekten teşekkür ediyorum. Türk polisi, masumun sığınağı, milletimizin vicdanı ve huzurun teminatıdır. Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız. Masum yavrumuzun gözlerinden öpüyor, fedakar polisimize ve tüm emniyet teşkilatımıza görevlerinde başarılar diliyorum."

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