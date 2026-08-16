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'B sınıfı ehliyetim vardı' demeyin! Ruhsattaki cc tuzağına düşen yandı! Okyanusun derinliklerinde yola çıktı: Belgeselci 'uzaylı' balık ararken köpekbalığı gördü şoka uğradı Cimbom’a Zaniolo piyangosu! Aslan payını Galatasaray alacak Japonya'nın ilk kadın başbakanı Sanae Takaichi 81 yıl sonra: Siyasi yüzü olmaya aday İşte bölgenin yeniden kalkınma süreci: Marmara Depreminin üstünden 27 yıl geçti Uzman isim uyardı! Tek başına etkili değil, tedavi şart... İşte açıklanan kritik çağrı
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'B sınıfı ehliyetim vardı' demeyin! Ruhsattaki cc tuzağına düşen yandı!

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'B sınıfı ehliyetim vardı' demeyin! Ruhsattaki cc tuzağına düşen yandı!

Türkiye'de binlerce motosiklet sürücüsünü yakından ilgilendiren ehliyet sınıflarında doğru bilinen yanlışlar büyük mağduriyet yaratıyor.

#1
Foto - 'B sınıfı ehliyetim vardı' demeyin! Ruhsattaki cc tuzağına düşen yandı!

POLİS CEZA KESEBİLİR Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde hangi motosikletleri hangi sürücü belgesi sınıflarının kullanacağı açıkça belirtilmiş durumda.

#2
Foto - 'B sınıfı ehliyetim vardı' demeyin! Ruhsattaki cc tuzağına düşen yandı!

Genel kanı olarak 600 cc'ye kadar motor hacmine sahip motosikletleri A2 sürücü belgesinin kullanabileceği yanılgısı öne çıkıyor ve motor tutkunları bundan dolayı cezaya maruz kalıyor.

#3
Foto - 'B sınıfı ehliyetim vardı' demeyin! Ruhsattaki cc tuzağına düşen yandı!

HANGİ SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFI HANGİ TÜR MOTOSİKLETLERİ KULLANIR? Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde her sürücü belgesi sınıfı için kullanılacak araçların güç ve ağırlık oranları belirtildi.

#4
Foto - 'B sınıfı ehliyetim vardı' demeyin! Ruhsattaki cc tuzağına düşen yandı!

M sınıfı sürücü belgesi iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara veriliyor.

#5
Foto - 'B sınıfı ehliyetim vardı' demeyin! Ruhsattaki cc tuzağına düşen yandı!

A1 sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara veriliyor.

#6
Foto - 'B sınıfı ehliyetim vardı' demeyin! Ruhsattaki cc tuzağına düşen yandı!

A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara veriliyor. A sınıfı sürücü belgesi sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. (A sınıfı sürücü belgesi tüm motosikletleri kullanabiliyor.)

#7
Foto - 'B sınıfı ehliyetim vardı' demeyin! Ruhsattaki cc tuzağına düşen yandı!

RUHSATTA YAZAN CC'YE BAKIP YANILMAYIN Motosiklet sürücü belgesi olanlar, motosikletlerinin ruhsatında yazan motor silindir hacmine (cc) göre düşük sınıftaki sürücü belgesiyle kullanmaya çalışıyor. Bu da cezai müeyyideyi ortaya çıkarıyor. Motosikletlerde 125 cc ve altındaki haricinde kalan tüm motosiklet cc değil, KW ve motosikletin ağırlık oranı esas alınıyor.

#8
Foto - 'B sınıfı ehliyetim vardı' demeyin! Ruhsattaki cc tuzağına düşen yandı!

2013 YILI DETAYI ÖNEMLİ 2013 yılı ve öncesinde A2 sürücü belgesi alanlar yapılan düzenlemeyle tüm motosikletleri kullanabilecek sınıf olan A ile değiştirildi. Sürücü belgelerini yenileyenler eğer 2013 yılı ve öncesinde A2 sınıfı sürücü belgesi almışsa bu sınıf A olarak işleniyor.

#9
Foto - 'B sınıfı ehliyetim vardı' demeyin! Ruhsattaki cc tuzağına düşen yandı!

NASIL HESAPLAYACAKSINIZ? Ruhsattaki bilgiler hesaplamanıza yardımcı olacaktır. Örnekle ilerlemek gerekirse 35 kW güce sahip bir motosiklete sahipsiniz ve motorun ruhsatta yazan ağırlığı da 200 kilogram olduğunu varsayalım. 35/200= 0,175 çıkıyor. Bu motosikletin oranı A2 sınıfı sürücü belgesi için yönetmelikte geçerli olan 0,2'yi aşmadığı için A2 sınıfı sürücü belgesi kullanabiliyor.

#10
Foto - 'B sınıfı ehliyetim vardı' demeyin! Ruhsattaki cc tuzağına düşen yandı!

11 BİN 629 LİRA CEZASI VAR Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri halinde 11 bin 629 lira ceza ödemesi gerekiyor. Ayrıca sürücüye 20 ceza puanı işleniyor. Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca aracının kullanılmasına izin veren sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleniyor. Kaynak: NTV

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