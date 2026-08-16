'B sınıfı ehliyetim vardı' demeyin! Ruhsattaki cc tuzağına düşen yandı!

A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara veriliyor. A sınıfı sürücü belgesi sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. (A sınıfı sürücü belgesi tüm motosikletleri kullanabiliyor.)