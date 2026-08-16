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Gündem Bakan Yumaklı o anları paylaştı Yeşil vatan için denizden arazöz çıkarması
Gündem

Bakan Yumaklı o anları paylaştı Yeşil vatan için denizden arazöz çıkarması

Yeniakit Publisher
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına deniz yoluyla arazöz desteği yapıldığını bildirdi. Bakan Yumaklı, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü belirterek, "Mücadelemiz, alevler tamamen kontrol altına alınıp sönene kadar kararlılıkla sürecek" dedi.

Büyük oranda insan kaynaklı çıkan yangınlar, hava durumunun da etkisiyle hızla büyüyüp zorlu bir mücadeleye dönüşebiliyor.

Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarının dik, erişimi zor ve rüzgara açık arazilerinde daha ciddi bir mücadele gerektiriyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde de orman yangını baş gösterdi. Yangın, Yalancıboğaz mevki, Kabakargı Koyu ile Aksaz-Adaköy civarındaki sahil kesiminde, henüz netleşmeyen bir nedenle başladı.

Alevler kısa sürede ormanlık alana yayıldı. Arazi son derece dik ve engebeli olduğu için karadan ulaşım mümkün değildi, bu durum müdahaleyi zorlaştırdı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hava araçlarıyla bölgeye ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Söndürme çalışmaları, kurumlar arası yoğun koordinasyonla havadan, denizden ve karadan yürütülmeye devam ediyor.

En dikkat çekici operasyon denizden gerçekleştirildi. Karadan erişilemeyen zorlu araziye ulaşmak için Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, müdahaleye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bu gemiler aracılığıyla arazözler ve orman personeli doğrudan yangın sahasına sevk edildiğini belirten Bakan Yumaklı, şu sözleri kullandı:

Marmaris Aksaz bölgesinde meydana gelen orman yangınına karşı ekiplerimizin cansiperane mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

Karadan ulaşımın mümkün olmadığı zorlu arazideki alevlere müdahale etmek amacıyla, kurumlar arası koordinasyonla bir operasyon yürütüyoruz.

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri aracılığıyla, arazözlerimiz ve orman kahramanlarımız doğrudan yangın bölgesine sevk ediliyor.

Devletimizin tüm imkanları seferber edilerek; gündüz 7 uçak, 17 helikopterle yürüttüğümüz bu mücadeleye, hava karardıktan sonra denizden desteklenen kara ekiplerimizle birlikte toplamda 46 arazözle devam ediyoruz.

Mücadelemiz, alevler tamamen kontrol altına alınıp sönene kadar kararlılıkla sürecek. Yeşil Vatan savunmamıza verdikleri destek için Savunma Bakanlığımıza ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teşekkür ediyorum.

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