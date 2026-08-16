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Gündem Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde yangın çıktı
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Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde yangın çıktı

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Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde yangın çıktı

İstanbul Bakırköy'deki, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesindeki atıkların bulunduğu alanda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Yeşilköy Caddesi'ndeki hastanenin bahçesinde yer alan atıkların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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