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Dünya Ülke yanarken Macron'un jet ski keyfi, Fransızları kızdırdı
Dünya

Ülke yanarken Macron'un jet ski keyfi, Fransızları kızdırdı

Yeniakit Publisher
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Ülke yanarken Macron'un jet ski keyfi, Fransızları kızdırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede orman yangınları devam ederken yayınlanan jet ski üzerindeki fotoğraflarıyla büyük tepki topladı.

Fransa'nın güneybatısındaki Landes bölgesinde 13 Ağustos'ta başlayan yangın etkisini sürdürüyor. Yangın nedeniyle bin 100 hektarlık alan küle dönerken Luglon köyünden 525 kişi de tahliye edildi.

Orman yangınları devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tatil sırasında jet ski üzerinde çekilen fotoğrafı yayınlandı. Fransa'da yayımlanan haftalık haber dergisi olan Paris Match'e poz veren Macron, jet ski üzerindeki fotoğraflarıyla tepki topladı. Macron, orman yangınlarına rağmen tatiline devam ettiği için eleştirilerin hedefi oldu.

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