Karadut şerbeti... Bu adeta ilaç, yapması basit! Kıyafet için de kullanıyormuş! Sonucu müthiş bir şey...
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Sağlık alanındaki açıklamalar ve araştırmalar sonucu birçok hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların aksine karadut kıyafetlerlede mücadele ediyor. Üstelik yapması çok basit.
Karadut şerbeti nasıl yapılır?
Malzemeler:
500 gram karadut.
250 gram toz şeker.
Yarım limonun suyu.
1 litre su .
Yapılışı:
Karadutlar temizlenir, üzerine toz şeker dökülüp, karıştırılır.
Buzdolabında bir gece bekletilip, suyunu salması sağlanır.
Tencereye alınan karadutlar 15-20 dakika kaynatılır.
Yarım limonun suyu eklenip, bir taşım daha kaynatılır.
Üzerinde oluşan köpükler alınır.
Ocak kapatılıp, soğumaya bırakılır.
Soğuyan karadutlar etrafa sıçrayıp, leke yapmaması için derin bir kabın içinde süzgeçten geçirilir.
Süzülen karadut şerbeti bir sürahiye alınıp, buzdolabına konulur.
Bol buz eklenip, servis edilir.
Şeker ve su oranı isteğe göre ayarlanabilir.
Araştırma sonucu...
Bilimsel araştırmalar, karadutun (Morus nigra) güçlü antioksidan, antimikrobiyal ve hücre koruyucu özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.
Karadut Şerbeti ve Faydaları
Karadut şerbeti, ağız içi yaraları (aft), boğaz enfeksiyonları ve bademcik iltihabına karşı etkilidir. Antioksidan ve C vitamini deposu olan bu içecek, bağışıklık sistemini destekler ve kan hücrelerinin sağlığını korur ancak Kıyafet ve Kumaşlardaki Lekelerle de mücadele eder.
Karadut lekesi ile mücadele etmek için taze lekelerde kaynar su, ellerde ezilmiş dut yaprağı, kıyafet ve halılarda ise limon suyu ile sirke karışımı kullanılır.
Taze lekelerin üzerine doğrudan kaynar su döküp çitileyin. Bir limonun suyu ile bir yemek kaşığı sirkeyi karıştırıp lekeye uygulayın. Kurumuş lekeler için karbonat ve sudan yapılan macunu 15 dakika bekletin. Hassas kumaşlarda kaynar su yerine ılık su tercih edin
Canlı Kıyafet Teknolojisi: Bilim insanlarının Cordyceps militaris mantarını kullanarak kendi kendini onarabilen biyolojik bir tekstil malzemesi ürettiğine dair haberler kadar kıyafet temizliği alanında giysilerdeki inatçı karadut lekelerini limon suyu ve sirke ile çıkarma yöntemlerini anlatan haberler dikkat çekiyor.
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