'Hizbullahla temas halindeyiz'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bugün İranlı aydınlarla gerçekleştirdiği toplantıda, Lübnan’daki Hizbullah savaşçılarıyla ön cephelerde temas halinde olduğunu söyledi.

Kalibaf, “Direniş Cephesi’ni ve Lübnan’ı mutabakat zaptının ilk maddesine dahil ettik” dedi.

Kalibaf ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen haziran ayında imzalanan mutabakat zaptında “Direniş Cephesi’ni Farsça olarak tanıdığını” belirtti.

Kalibaf bu ifadeyle, ABD’nin Lübnan’daki savaşın sona erdirilmesine onay vermesine dolaylı olarak işaret etti.

İran televizyonunun aktardığı açıklamalarında Kalibaf, söz konusu tanımanın, ABD’nin ilk olarak sunduğu 15 maddelik teklifte İran’dan füze ve nükleer programlarının yanı sıra “Direniş Cephesi”nden ve Hürmüz Boğazı konusundaki tutumundan vazgeçmesini istediği bir dönemin ardından gerçekleştiğini belirtti.

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ise bugün ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin Hürmüz Boğazı’nın “gerçek sahibi ve hakimi” olduğunu belirten Ejei, “Kibir güçlerinin çizmeleri bu geçide asla ayak basamayacak” dedi.

Fars Haber Ajansı’na göre Ejei, Tahran’ın Trump ve yönetimine askeri sahada Hürmüz Boğazı’nın “İran’ın egemenlik ve sınır alanının ayrılmaz bir parçası” olduğunu kanıtladığını söyledi.

Ejei, bölgede gerçekleştirilecek herhangi bir askeri maceranın, “saldırgan herhangi bir gücün yok edilmesine ve yenilgiye uğratılmasına yol açacak kesin bir karşılıkla” karşılaşacağını ifade etti.

İran Yargı Erki Başkanı, Hürmüz Boğazı’nın İran egemenliği altında bulunmasının “uluslararası hukuk ve ulusal egemenlik kriterleri uyarınca sabit ve hükme bağlanmış bir gerçek” olduğunu söyledi.

Ejei, milyarlarca dolar değerindeki filoların ve savaş gemilerinin başaramadığı şeyin “tweetlerle veya konuşmalarla gerçekleştirilemeyeceğini” söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik dış politikasında “aşırı derecede yalan merkezliliği” bulunduğunu söyledi.

Bekayi şöyle konuştu:

“Kendisine yalan söyleyen ve kendi yalanına inanan kişi, sonunda gerek kendi içinde gerekse çevresindeki dünyada gerçek ile yalanı birbirinden ayıramayacağı bir noktaya gelir. O zaman hem kendisine hem de başkalarına duyduğu tüm saygıyı kaybeder.”