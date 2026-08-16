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Dünya 'Hizbullahla temas halindeyiz'
Dünya

'Hizbullahla temas halindeyiz'

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'Hizbullahla temas halindeyiz'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bugün İranlı aydınlarla gerçekleştirdiği toplantıda, Lübnan’daki Hizbullah savaşçılarıyla ön cephelerde temas halinde olduğunu söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bugün İranlı aydınlarla gerçekleştirdiği toplantıda, Lübnan’daki Hizbullah savaşçılarıyla ön cephelerde temas halinde olduğunu söyledi.

Kalibaf, “Direniş Cephesi’ni ve Lübnan’ı mutabakat zaptının ilk maddesine dahil ettik” dedi.

Kalibaf ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen haziran ayında imzalanan mutabakat zaptında “Direniş Cephesi’ni Farsça olarak tanıdığını” belirtti.

Kalibaf bu ifadeyle, ABD’nin Lübnan’daki savaşın sona erdirilmesine onay vermesine dolaylı olarak işaret etti.

İran televizyonunun aktardığı açıklamalarında Kalibaf, söz konusu tanımanın, ABD’nin ilk olarak sunduğu 15 maddelik teklifte İran’dan füze ve nükleer programlarının yanı sıra “Direniş Cephesi”nden ve Hürmüz Boğazı konusundaki tutumundan vazgeçmesini istediği bir dönemin ardından gerçekleştiğini belirtti.

 

İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ise bugün ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarına yanıt verdi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin Hürmüz Boğazı’nın “gerçek sahibi ve hakimi” olduğunu belirten Ejei, “Kibir güçlerinin çizmeleri bu geçide asla ayak basamayacak” dedi.

Fars Haber Ajansı’na göre Ejei, Tahran’ın Trump ve yönetimine askeri sahada Hürmüz Boğazı’nın “İran’ın egemenlik ve sınır alanının ayrılmaz bir parçası” olduğunu kanıtladığını söyledi.

Ejei, bölgede gerçekleştirilecek herhangi bir askeri maceranın, “saldırgan herhangi bir gücün yok edilmesine ve yenilgiye uğratılmasına yol açacak kesin bir karşılıkla” karşılaşacağını ifade etti.

İran Yargı Erki Başkanı, Hürmüz Boğazı’nın İran egemenliği altında bulunmasının “uluslararası hukuk ve ulusal egemenlik kriterleri uyarınca sabit ve hükme bağlanmış bir gerçek” olduğunu söyledi.

Ejei, milyarlarca dolar değerindeki filoların ve savaş gemilerinin başaramadığı şeyin “tweetlerle veya konuşmalarla gerçekleştirilemeyeceğini” söyledi.

 

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik dış politikasında “aşırı derecede yalan merkezliliği” bulunduğunu söyledi.

Bekayi şöyle konuştu:

“Kendisine yalan söyleyen ve kendi yalanına inanan kişi, sonunda gerek kendi içinde gerekse çevresindeki dünyada gerçek ile yalanı birbirinden ayıramayacağı bir noktaya gelir. O zaman hem kendisine hem de başkalarına duyduğu tüm saygıyı kaybeder.”

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

MEKKE SAVUNMA ANLAŞMASINA KARŞILIK İRAN'IN YENİ OYUNU! İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın Lübnan’daki Hizbullah savaşçılarıyla ön cephelerde temas halinde olduğunu açıklaması, bölgedeki yeni askeri ve diplomatik dengelere karşı yapılmış çok katmanlı bir güç gösterisidir. Bu hamle doğrudan Lübnan’ın kendi içindeki bir anlaşmayı baltalamaktan ziyade, Türkiye'nin liderlik ettiği ve bölgede yeni kurulan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na bir yanıt niteliği taşımaktadır. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan bu stratejik pakt, bölgede Sünni ağırlıklı güçlü bir askeri ittifak oluşturarak İran’ın nüfuz alanını doğrudan kuşatmaktadır.Bu gelişmeyi, İran’ın Türkiye’nin bölge üzerindeki artan gücünü ve oyun kurucu rolünü kırma çabası olarak okumak net bir şekilde mümkündür. Tahran yönetimi, Hizbullah ve Lübnan üzerindeki doğrudan baskısını ve etkisini vurgulayarak Türkiye'nin öncülük ettiği bu yeni blokun karşısına dikilmekte ve "sahayı size bırakmıyorum" mesajı vermektedir. İran bu çıkışıyla hem kendi kontrolündeki Direniş Ekseni’nin hala sahada aktif olduğunu kanıtlamak istemekte hem de ABD ile yürütülen ateşkes pazarlıklarında son sözü söyleyen aktör olarak masadaki yerini korumayı hedeflemektedir.
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