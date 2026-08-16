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Yerel Kuzey Marmara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Yerel

Kuzey Marmara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

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Kuzey Marmara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Mevkii'nde trafik kazası meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy Mevkii'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Edirne istikametine seyreden PTT kamyoneti, bir otomobile çarptı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Olay yerinden ilk görüntüler:

 

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