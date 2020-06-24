TSK, Libya'da sivillerin evlerine güvenli dönüşü için mayın imha çalışmalarını sürdürüyor

TRABLUS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı bomba ve mayın imha ekipleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'tan çekilirken tuzakladığı mayın ve patlayıcıların imha çalışmalarına devam ediyor.

TSK ekipleri, başkentin güneyinde bulunan Selahaddin bölgesinde sivillerin yoğun biçimde kullandığı geçiş güzergahı yanındaki bir alana Hafter milislerince tuzaklanan mayınları etkisiz hale getirdi.

"Tökez teli" diye de isimlendirilen ince bir telle yönlendirilmiş mayının sivillerin geçtiği güzergah üzerinde bir ağaç dibine tuzaklandığını aktaran TSK uzmanları, mayını güvenli biçimde patlatarak imha etti.

- TSK ekipleri tam teçhizat sahada

Hafter milislerinden kurtarılan bölgelerde sivil halkın evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için Libya hükümetinin daveti üzerine bu ülkeye gelen TSK'ya bağlı patlayıcı ve mayın imha uzmanları, koruyucu kıyafetleri, modern ekipmanları, robotik sistemleri, milli teknolojileri ve teknik saha tecrübeleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Başkentin güneyinde Hafter milislerinin sivil yerleşim bölgelerine tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılar nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı şu ana kadar en az 40 kişi hayatını kaybetti, 70'den fazla kişi yaralandı.

Hafter, Nisan 2019'da emrindeki milislere başkente saldırı emri vermesiyle Libya'yı şiddet sarmalına sürüklemişti. Aradan geçen bir yılın sonunda, Libya ordusu karşısında başkentin güneyinden çekilmek zorunda kalan Hafter milislerinin, sivil yerleşim bölgelerine, evlere ve gündelik eşyalara patlayıcı ve mayın tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

