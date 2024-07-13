TSK harekete geçti! Ve Kuzey Irak'ta çember daralıyor

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğünü yazdı. Tayiz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklamalarına yer verdi. Türk SİHA'larının nokta operasyonlarıyla terör örgütünün üst düzey yöneticilerini hedef aldığını belirten Tayiz, operasyonların 2019'da başlatılan Pençe-Kilit harekatının devamı niteliğinde olduğunu vurguladı. Tayiz, şunları kaydetti:

"Suriye'nin kuzeyini konuşuyoruz ama asıl hareketlilik Irak'ın kuzeyinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in daha önce açıkladığı gibi terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki varlığına yönelik çember adım adım tamamlanıyor.

Terör örgütüne karşı bölgede havadan ve karadan operasyonlar gerçekleştiriliyor. Türk SİHA'ları nokta operasyonlarıyla terör örgütünün üst düzey yöneticilerini hedef alırken, karadan da tanklarla örgüte karşı bir temizlik harekâtı sürdürülüyor. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi de bu operasyonlara destek oluyor.

Duhok'a bağlı Amedi ve çevresindeki kırsal alanda son 15 gündür yoğun çatışmalar yaşanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütüne karşı stratejik alanları kontrol altına alıyor. Bu arada terör örgütüyle zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

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Amedi çevresinde terör örgütü üyelerini taşıyan iki araç 10 Temmuz'da SİHA'lar tarafından vuruldu. Terör örgütü ise ormanlık alanları yakarak SİHA'lardan korunmaya çalışıyor.

TSK, örgütün en önemli üslenme alanlarından olan Gare Dağı, Zap ve Avaşin bölgelerini havadan bombalıyor.

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar 2019'da başlatılan Pençe-Kilit harekatının devamı ve tamamlayanı özelliği taşıyor. Yani bütünlüklü bir askeri planın sahaya yansıtılması. Terör örgütüne karşı stratejik bir alan tutma taktiği uygulanıyor. Son beş yıldır adım adım, ilmek ilmek terör örgütünün harekât alanı daraltılıyor, nefes boruları kesiliyor. Erbil yönetiminin de desteğiyle aslında ilk kez terör örgütüne karşı bu kadar etkili, sonuç alıcı, bütünlüklü bir askeri harekat icra ediliyor. Çember daraldıkça terör örgütünün manevra alanı ortadan kalkıyor. Örgüt bu nedenle zaman zaman Peşmergeleri hedef yapıyor. Amediye ilçesinde Metina dağı eteklerindeki bir Peşmerge kontrol noktasına önceki gün roketli saldırı düzenledi. Terör örgütü köşeye sıkıştıkça Peşmergeye saldırıyor. Peşmerge desteği olmasa TSK'nın bu kadar etkili olamayacağını düşünüyorlar.

PKK Erbil'i kendisi için düşman görürken KYB denetimindeki Süleymaniye'yi 'dost' olarak değerlendiriyor. Bafel Talabani, köşeye sıkışan terör örgütüne nefes aldırmaya çalışırken Türkiye'nin uyarılarıyla da karşılaşıyor. Bafel Talabani'nin İran'dan sığınma istediği, kabul edilmeyince Londra'ya kaçtığı bilgisi de bölgedeki kaynaklar tarafından doğrulanmıyor. Bafel Talabani'nin önceki gün itibarıyla Süleymaniye'de olduğu belirtiliyor."