Son Haberler

İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşte CHP kafalı ekonomist Daron Acemoğlu’nun zihniyeti! “Avrupa’nın sömürgeciliği başlarına gelen en güzel şeydir’

22 yılda ulaşımda neler yapılmış neler: Bölünmüş yol ağı 5 katına çıktı! Köprü, viyadük ve tünel sayısında rekor artış

Sokak ortasında tecavüz girişimi: Genç kadını çığlıkları kurtardı

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

Yunanistan’dan Türk balıkçılara ateş! Olay Türk karasularında gerçekleşti

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık’ta kritik toplantı

Yıldız Holding’te Mutlu Et Mutlu Ol Günü! Murat Ülker: Dünyaya mutluluk vadediyoruz!
Dünya

Trump’tan yapay zeka ile sahteciliğe yeni kılıf! Yerle bir olan imajı yetmedi, videoya başladı: Ronaldo’lu klip şaka mı, propaganda mı?

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile Beyaz Saray'ın Oval Ofis'inde futbol oynarken yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir videosunu paylaştı. Görüntüler kısa sürede viral olurken, Trump’ın videosu "şaka mı, propaganda mı?" tartışmasını başlattı ve yapay zeka teknolojisinin geldiği noktayı tekrar gündeme getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve yapay zeka teknolojisinin sınırlarını zorlayan bir video paylaştı. Görüntülerde, Portekizli dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo ile Beyaz Saray'ın simgeleşmiş mekanı Oval Ofis’in halıları üzerinde karşılıklı futbol oynadığı görülüyor. Yapay zeka tarafından oluşturulduğu açıkça belli olan ve Trump'ın top oynamaya çalışırken, Ronaldo'nun estetik hareketler sergilediği mizahi klip, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

VİDEO SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Trump, sosyal medya hesabından Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile Beyaz Saray'da futbol oynarken yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir videosunu paylaştı. Görüntüde, Trump ve Ronaldo'nun Oval Ofis'te karşılıklı futbol oynadığı görülüyor.

Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler, hem politik hem de sportif çevrelerde geniş yankı uyandırdı. Oval Ofis’in halıları üzerinde paslaştığı görülen Trump ve Ronaldo’nun sahte görüntüleri, sosyal medyada mizahi paylaşımların da odağı oldu.

Videoda Trump ve Ronaldo’nun Oval Ofis’te karşılıklı futbol oynadığı, Trump’ın top sürmeye çalışırken Ronaldo’nun estetik hareketler yaptığı görülüyor. Klipteki hareketlerin gerçek dışı olduğu açık şekilde seçilirken, yapay zekâ teknolojisinin geldiği nokta bir kez daha tartışma konusu oldu.

Trump’ın söz konusu videoyu herhangi bir açıklama eklemeden paylaşması, kullanıcılar arasında “şaka mı, propaganda mı?” tartışmasına neden oldu.

1
