Trump’tan yapay zeka ile sahteciliğe yeni kılıf! Yerle bir olan imajı yetmedi, videoya başladı: Ronaldo’lu klip şaka mı, propaganda mı?

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve yapay zeka teknolojisinin sınırlarını zorlayan bir video paylaştı. Görüntülerde, Portekizli dünya yıldızı futbolcu Cristiano Ronaldo ile Beyaz Saray'ın simgeleşmiş mekanı Oval Ofis’in halıları üzerinde karşılıklı futbol oynadığı görülüyor. Yapay zeka tarafından oluşturulduğu açıkça belli olan ve Trump'ın top oynamaya çalışırken, Ronaldo'nun estetik hareketler sergilediği mizahi klip, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

VİDEO SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Trump, sosyal medya hesabından Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile Beyaz Saray'da futbol oynarken yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir videosunu paylaştı. Görüntüde, Trump ve Ronaldo'nun Oval Ofis'te karşılıklı futbol oynadığı görülüyor.

Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntüler, hem politik hem de sportif çevrelerde geniş yankı uyandırdı. Oval Ofis’in halıları üzerinde paslaştığı görülen Trump ve Ronaldo’nun sahte görüntüleri, sosyal medyada mizahi paylaşımların da odağı oldu.

Videoda Trump ve Ronaldo’nun Oval Ofis’te karşılıklı futbol oynadığı, Trump’ın top sürmeye çalışırken Ronaldo’nun estetik hareketler yaptığı görülüyor. Klipteki hareketlerin gerçek dışı olduğu açık şekilde seçilirken, yapay zekâ teknolojisinin geldiği nokta bir kez daha tartışma konusu oldu.

Trump’ın söz konusu videoyu herhangi bir açıklama eklemeden paylaşması, kullanıcılar arasında “şaka mı, propaganda mı?” tartışmasına neden oldu.