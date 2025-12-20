  • İSTANBUL
Trump'tan Venezuela'ya 'Narko' ablukası: Maduro'nun ailesi yaptırım kıskacında
Dünya

Trump'tan Venezuela'ya 'Narko' ablukası: Maduro'nun ailesi yaptırım kıskacında

Trump'tan Venezuela'ya 'Narko' ablukası: Maduro'nun ailesi yaptırım kıskacında

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun uyuşturucu ve yolsuzluk ağına destek verdikleri gerekçesiyle eşi Cilia Flores'in akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 kişiye yaptırım kararı aldı.

Beyaz Saray ile Caracas arasındaki gerilim, Trump yönetiminin aldığı yeni yaptırım kararlarıyla en üst seviyeye tırmandı. ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores ile bağlantılı 7 ismi daha kara listeye eklediğini duyurdu. Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, bu kişilerin Maduro’nun "yasa dışı narko-devletini" ayakta tuttuğunu vurgulayarak; Venezuela’nın ABD’yi uyuşturucuyla doldurmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Yaptırım listesinde özellikle Maduro'nun eşinin yeğeni Carlos Erik Malpica Flores’in anne, baba ve kardeş gibi birinci derece yakınlarının ismi yer aldı.

ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artırıyor. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Maduro ve eşiyle bağlantılı olduğu belirtilen 7 kişinin yaptırım listesine eklendiği ifade edildi. Yaptırım uygulanan isimlerin, Maduro'nun eşi Cilia Flores'in yeğeni Carlos Erik Malpica Flores'in akrabaları olduğu aktarıldı. Hazine Bakanı Scott Bessent, "Bugün Hazine Bakanlığı, Nicolas Maduro'nun yasa dışı uyuşturucu devletini destekleyen kişilere yaptırım uyguladı. Venezuela'nın ülkemizi ölümcül uyuşturucularla doldurmaya devam etmesine izin vermeyeceğiz. Maduro ve suç ortakları, yarımküremizin barış ve istikrarını tehdit ediyor. Trump yönetimi, onun gayrimeşru diktatörlüğünü destekleyen ağları hedef almaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ABD VENEZUELA GERİLİMİ

Maduro, suçla bağlantıları olduğu iddialarını şiddetle reddederken, ABD'nin Venezuela'nın geniş petrol rezervlerini ele geçirmek için kendisini devirmeye çalıştığını savunuyor. Son aylarda Trump yönetimi, Karayipler'e geniş çaplı askeri yığınak yaparak Maduro üzerindeki baskıyı artırmıştı. ABD ordusu, bölgede uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tekneyi vurmuş, Venezuela kıyılarında yaptırım uygulanan bir petrol tankerine el koymuştu. Trump ise son olarak Venezuela'ya giriş-çıkış yapan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine "tam abluka" uygulanması talimatı vermişti. Trump ayrıca Venezuela'ya kara operasyonu gerçekleştirilebileceğini belirtmişti.

Artık her şeyi açık açık konuşuyorlar! Küresel haydut Venezuela petrolüne ne olacağını ilan etti
Artık her şeyi açık açık konuşuyorlar! Küresel haydut Venezuela petrolüne ne olacağını ilan etti

Gündem

Artık her şeyi açık açık konuşuyorlar! Küresel haydut Venezuela petrolüne ne olacağını ilan etti

Venezuela lideri Maduro’dan, petrol tankerine el koyan Trump’a sert tepki Karayip korsanı
Venezuela lideri Maduro’dan, petrol tankerine el koyan Trump’a sert tepki Karayip korsanı

Dünya

Venezuela lideri Maduro’dan, petrol tankerine el koyan Trump’a sert tepki Karayip korsanı

Trump’tan sert mesaj: Venezuela’ya kara saldırısı ‘çok yakında’
Trump’tan sert mesaj: Venezuela’ya kara saldırısı ‘çok yakında’

Dünya

Trump’tan sert mesaj: Venezuela’ya kara saldırısı ‘çok yakında’

Trump’tan sert mesaj: Venezuela’ya kara saldırısı ‘çok yakında’
Trump’tan sert mesaj: Venezuela’ya kara saldırısı ‘çok yakında’

Dünya

Trump’tan sert mesaj: Venezuela’ya kara saldırısı ‘çok yakında’

Petrol tankerlerinin ülkeye giriş ve çıkışını durdurdu! Trump Venezuela’dan toprak istiyor
Petrol tankerlerinin ülkeye giriş ve çıkışını durdurdu! Trump Venezuela’dan toprak istiyor

Dünya

Petrol tankerlerinin ülkeye giriş ve çıkışını durdurdu! Trump Venezuela’dan toprak istiyor

Petrol tankerlerinin ülkeye giriş ve çıkışını durdurdu! Trump Venezuela’dan toprak istiyor
Petrol tankerlerinin ülkeye giriş ve çıkışını durdurdu! Trump Venezuela’dan toprak istiyor

Dünya

Petrol tankerlerinin ülkeye giriş ve çıkışını durdurdu! Trump Venezuela’dan toprak istiyor

Venezuela’dan sert rest geldi! Savunma Bakanı Lopez meydan okudu!
Venezuela’dan sert rest geldi! Savunma Bakanı Lopez meydan okudu!

Dünya

Venezuela’dan sert rest geldi! Savunma Bakanı Lopez meydan okudu!

Venezuela’da rakamlar ortaya çıktı! Enflasyon rekor seviyeye dayandı
Venezuela’da rakamlar ortaya çıktı! Enflasyon rekor seviyeye dayandı

Dünya

Venezuela’da rakamlar ortaya çıktı! Enflasyon rekor seviyeye dayandı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan ABD’ye üstü kapalı uyarı: Venezuela müttefikimiz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan ABD’ye üstü kapalı uyarı: Venezuela müttefikimiz

Aktüel

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan ABD’ye üstü kapalı uyarı: Venezuela müttefikimiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan ABD’ye üstü kapalı uyarı: Venezuela müttefikimiz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan ABD’ye üstü kapalı uyarı: Venezuela müttefikimiz

Aktüel

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan ABD’ye üstü kapalı uyarı: Venezuela müttefikimiz

