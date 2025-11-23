  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Trump’tan Ukrayna barış planına yeni bir boyut! 28 maddelik plan için kapıyı açık bıraktı: Gerekirse revize edilir
Dünya

Trump’tan Ukrayna barış planına yeni bir boyut! 28 maddelik plan için kapıyı açık bıraktı: Gerekirse revize edilir

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump’tan Ukrayna barış planına yeni bir boyut! 28 maddelik plan için kapıyı açık bıraktı: Gerekirse revize edilir

ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planının "son teklifi" olmadığını duyurdu. Amacının savaşı sona erdirmek olduğunu belirten Trump, "Barışın sağlanmasını istiyoruz. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz," ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalara dair önemli bir açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, ABD tarafından sunulan ve 28 maddelik planın, ‘son teklifi’ olmadığını açıkladı.

“BU SAVAŞI SONA ERDİRMELİYİZ”

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarının Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, 28 maddelik Ukrayna barış planının ‘kendisinin son teklifi’ olup olmadığı sorusuna, “Hayır” yanıtını verdi. Amacının savaşı sona erdirmek olduğunu kaydeden Trump, “Barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Trump’tan yapay zeka ile sahteciliğe yeni kılıf! Yerle bir olan imajı yetmedi, videoya başladı: Ronaldo’lu klip şaka mı, propaganda mı?
Trump’tan yapay zeka ile sahteciliğe yeni kılıf! Yerle bir olan imajı yetmedi, videoya başladı: Ronaldo’lu klip şaka mı, propaganda mı?

Dünya

Trump’tan yapay zeka ile sahteciliğe yeni kılıf! Yerle bir olan imajı yetmedi, videoya başladı: Ronaldo’lu klip şaka mı, propaganda mı?

Trump yine geri vites yaptı! O ülkeye yönelik Tarifeleri kaldırdı
Trump yine geri vites yaptı! O ülkeye yönelik Tarifeleri kaldırdı

Dünya

Trump yine geri vites yaptı! O ülkeye yönelik Tarifeleri kaldırdı

ABD'de federal yargıç, Trump'ın isteğini onaylamadı
ABD'de federal yargıç, Trump'ın isteğini onaylamadı

Dünya

ABD'de federal yargıç, Trump'ın isteğini onaylamadı

Trump yapar da Putin geri mi kalır! Yapay zekaya nükleer destek
Trump yapar da Putin geri mi kalır! Yapay zekaya nükleer destek

Dünya

Trump yapar da Putin geri mi kalır! Yapay zekaya nükleer destek

Sözde Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek! Trump'ın 28 maddelik planı ortaya çıktı
Sözde Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek! Trump'ın 28 maddelik planı ortaya çıktı

Dünya

Sözde Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek! Trump'ın 28 maddelik planı ortaya çıktı

Trump demediğini bırakmamıştı! Zohran Mamdani'yi öve öve bitiremedi
Trump demediğini bırakmamıştı! Zohran Mamdani'yi öve öve bitiremedi

Dünya

Trump demediğini bırakmamıştı! Zohran Mamdani'yi öve öve bitiremedi

Herkes şokta! Trump Ukrayna'yı resmen sattı! Rusya'yı böyle savundu
Herkes şokta! Trump Ukrayna'yı resmen sattı! Rusya'yı böyle savundu

Dünya

Herkes şokta! Trump Ukrayna'yı resmen sattı! Rusya'yı böyle savundu

Trump’ın gizli Ukrayna planı ortalığı karıştırdı! Sızan taslakta ağır tavizler konuşuluyor!
Trump’ın gizli Ukrayna planı ortalığı karıştırdı! Sızan taslakta ağır tavizler konuşuluyor!

Gündem

Trump’ın gizli Ukrayna planı ortalığı karıştırdı! Sızan taslakta ağır tavizler konuşuluyor!

Trump, Abdi'nin tasmasını tuttu!
Trump, Abdi'nin tasmasını tuttu!

Gündem

Trump, Abdi'nin tasmasını tuttu!

Trump'a rağmen ortak bildiri kararı!
Trump'a rağmen ortak bildiri kararı!

Gündem

Trump'a rağmen ortak bildiri kararı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23