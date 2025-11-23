Trump’tan Ukrayna barış planına yeni bir boyut! 28 maddelik plan için kapıyı açık bıraktı: Gerekirse revize edilir

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalara dair önemli bir açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, ABD tarafından sunulan ve 28 maddelik planın, ‘son teklifi’ olmadığını açıkladı.

“BU SAVAŞI SONA ERDİRMELİYİZ”

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarının Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, 28 maddelik Ukrayna barış planının ‘kendisinin son teklifi’ olup olmadığı sorusuna, “Hayır” yanıtını verdi. Amacının savaşı sona erdirmek olduğunu kaydeden Trump, “Barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz” ifadelerini kullandı.