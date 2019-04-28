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Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman'dan 500 milyon doları nasıl aldığını anlattı.

28 Nisan 2019 Pazar 17:16
Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...

ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin'de düzenlenen bir etkinliğe katılarak burada Suudi Arabistan ile ilgili ilginç bir detayı da kamuoyuyla paylaştı.

"Onlar salaktı"

Trump, Suudi Arabistan Kral'ını aradığını belirterek, "Suudi Kral'ı severim. Kral'a 'Sizi korumak için k.çımızı yırtıyoruz ve sizin çok paranız var.' dedim. O da 'Beni neden aradın ki? daha önce kimse (herhangi bir ABD Başkanı) beni bu nedenle aramamıştı.' dedi. Ben de 'Onlar salaktı da ondan' dedim ve parayı yolladı." diye konuştu.

Tek telefonla 500 milyon dolar

Ayrıca Trump, "Tek telefonla bize 500 milyon dolardan fazla para verdiler. Biz onları koruyoruz. Bunlar zengin ülkeler. Ayrıca bizden çok şey de satın alıyorlar. Bize 450 milyar dolar da verdiler. Ben bu parayı kaybetmek istemiyorum." dedi.

ABD koruduğu ülkelerden para almak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump her fırsatta birçok ülkeyi koruduklarını ve bu ülkelerin kendilerine ödeme yapması gerektiğini dile getiriyor.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 17:16
  1. ABD
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