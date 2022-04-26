Trump'tan sert uyarı: Dünya nükleer savaşa doğru gidiyor!

The Sun gazetesinin haberine göre, Talk TV’de Piers Morgan’ın programına konuk olan Trump, “Liderlerimiz akıllı değiller. Eğer akıllı olmazlarsa nükleer bir savaşa gireriz. Vladimir Putin sürekli nükleer kelimesini kullanıyor. Bunu her gün kullanıyor ve herkes çok korkuyor. Korktukları için bu kelimeyi daha çok kullanıyor” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ı Rusya’nın önünde ‘eğilmekle’ suçlayan Trump, başkan olarak göreve devam etseydi kendisinin Putin karşısında daha güçlü olacağını söyledi.

Trump başkanlık döneminde Putin’i ‘daha önce hiç tehdit edilmediği gibi’ tehdit ettiğini iddia etti, ancak Morgan kendisine bu tehditlerin nükleer silah kullanımını içerip içermediğini sorduğunda yanıt vermedi.

Trump, son haftalarda Ukrayna’da tanık olunan sahneleri korkunç olarak nitelendirerek, “Olanlar korkunç. Tüm ölümleri, tüm yıkımları gördüğümde bu çok anlamsız bir savaş” diye konuştu.

2020 başkanlık seçimlerinde hile yapıldığına dair iddialarını yineleyen Trump, kendisi başkan seçilseydi Ukrayna’da kimsenin ölmeyeceğini öne sürdü.

Trump, görevdeyken Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e Ukrayna ve Tayvan’ın olası işgalleri hakkında güçlü uyarılarda bulunduğunu da iddia etti.

Trump, geçtiğimiz ay Washington Examiner’e verdiği röportajda, Putin’in savaşla ilgili hamlelerinde kendisini şaşırttığını söyleyerek “Askerlerini Ukrayna sınırına gönderdiğinde müzakere etmek istediğini zannetmiştim” demişti.

Florida'daki muhafazakarların büyük yıllık toplantısında yaptığı konuşmada ise Putin’i överek ‘akıllı’ olarak nitelendirmiş ve ‘çok aptal’ olarak gördüğü Batılı liderleri eleştirmişti.