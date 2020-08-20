Trump'tan peş peşe Erdoğan açıklamaları

Geçtiğimiz günlerde ABD’de demokratların adayı Joe Biden’ın Türkiye’ye yönelik açıklamalarını eleştiren Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a övgü yağdırmayı sürdürdü.

Haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Donald Trump, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

'Suriye ile Türkiye arasında'

Trump, Suriye’deki ABD askerlerini çektiklerini ve bundan sonraki sürecin Suriye ve Türkiye’yi ilgilendirdiğini söyleyerek, ‘Erdoğan kendi işini halledebilir. Kendisi ile ilişkilerimiz mükemmel’ dedi.

Suriye’den askerlerini çektiğini için eleştirildiğini ancak ortaya herhangi bir negatif durumun çıkmadığını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde İsrail ile normalleşme adımına imza atan BAE’nin ABD’nin F-35 savaç uçakları almak istediğini söyleyerek, ‘BAE’nin bu konuda yeterince parası var. İleride ne olacağını göreceğiz’ ifadelerini kullandı.