Trump'tan Netanyahu'ya sert Suriye uyarısı: "Müreffeh bir devlete engel olunmamalı!"

Trump'tan Netanyahu'ya sert Suriye uyarısı: "Müreffeh bir devlete engel olunmamalı!"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Suriye konusunda uyararak, “Suriye’nin müreffeh bir devlete dönüşümünü engelleyecek hiçbir şey yaşanmamalı” dedi. Trump, yaptırımların kaldırılmasının Suriye’deki olumlu süreci hızlandırdığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Suriye konusunda dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

Açıklamasında Washington yönetiminin Suriye’deki gelişmelerden memnun olduğunu belirten Trump, ülkenin yeniden inşa sürecinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

 

“SURİYE’NİN MÜREFFEH BİR DEVLETE DÖNÜŞÜMÜNÜ ENGELLEYECEK HİÇBİR ŞEY YAŞANMAMALI”

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“ABD, Suriye’de ortaya konan sonuçlardan yoğun çalışma ve kararlılık sayesinde son derece memnun. Suriye hükümetinin, gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etme amacı doğrultusunda attığı adımları destekliyoruz.”

Trump, kendi döneminde kaldırılan etkili yaptırımların bu sürece büyük katkı sağladığını savunarak, bu adımların Suriye halkı ve liderliği tarafından takdir edildiğini söyledi.

Açıklamasının devamında İsrail’e seslenen Trump, “İsrail’in Suriye ile güçlü ve sahici bir diyalog sürdürmesi ve Suriye’nin müreffeh bir devlete dönüşümünü engelleyecek hiçbir şeyin yaşanmaması son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

 

“TARİHİ BİR FIRSAT” VURGUSU

Trump ayrıca, Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şerra’nın iki ülke arasında uzun ve müreffeh bir ilişki kurulması için ciddi çaba gösterdiğini belirterek bunun “tarihi bir fırsat” olduğunu dile getirdi.

Trump, bu süreçle Orta Doğu barışında yeni bir başarı elde edilebileceğini söyledi.

 

