Gündem

TikTok’ta Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü: İzleyenler hemen Bakan Yerlikaya’yı etiketledi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TikTok’ta canlı yayın açan bir kişinin, engelli olduğu düşünülen bir kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı. Kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcıların yoğun tepki göstermesine ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın etiketlenerek şahıs hakkında işlem yapılması çağrılarına neden oldu.

TikTok'ta yayın açan bir kişinin, engelli olduğu düşünülen bir kadına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Kayıtlarda şahsın kadına bağırdığı ve fiziksel şiddet uyguladığı anların yer aldı.
Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek şiddet uygulayan şahsın derhal gözaltına alınması ve cezalandırılması çağrısında bulundu.

