TikTok’ta Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü: İzleyenler hemen Bakan Yerlikaya’yı etiketledi
TikTok’ta canlı yayın açan bir kişinin, engelli olduğu düşünülen bir kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı. Kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcıların yoğun tepki göstermesine ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın etiketlenerek şahıs hakkında işlem yapılması çağrılarına neden oldu.
Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek şiddet uygulayan şahsın derhal gözaltına alınması ve cezalandırılması çağrısında bulundu.