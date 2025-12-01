Eğitimde yeni dönem: Liselerde telefon yasaklanıyor

Fransa, yeni öğretim yılından itibaren liselerde cep telefonu kullanımını tamamen yasaklamaya hazırlanıyor.

AA’nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mirecourt kasabasında yerel gazetelerin okurlarıyla bir araya geldiği toplantıda, ortaokullarda uygulanan telefon yasağının liselere de genişletilmesini istedi. Macron, Eğitim Bakanı Edouard Geffray ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Muhtemelen gelecek öğretim yılıyla birlikte bu yasak liselerde de uygulanacak” dedi.

“Lise Sosyal Medya Alanı Değil, Eğitim Alanıdır”

Macron, liselerin öğretime özgü alanlar olduğunun altını çizerken, gençlerin dijital platformlara erişim yaşının da yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medya platformları için yaş sınırını 15’e yükseltmeyi teklif edeceklerini açıklayan Macron, bunun hem gençleri korumak hem de öğrenim alanında dijital dikkat dağınıklığını azaltmak için atılan bir adım olduğunu vurguladı.

“Bilgi Savaşı Var, Gençleri Korumalıyız”

Cumhurbaşkanı, konuşmasında sosyal medya üzerinden yürütülen manipülasyonlara da dikkat çekti. “Yabancı güçler tarafından bir bilgi savaşı yürütülüyor” diyen Macron, özellikle gençler üzerinde etkili olan bu dijital tehditlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. Ayrıca sosyal medya kaynaklı siber zorbalık olaylarının arttığını hatırlatarak, mağdurları korumak için ilgili yasaların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.